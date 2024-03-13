Путин отменил передачу активов Danone в России в управление Росимущества

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Президент Российской Федерации Владимир Путин отменил решение о временном передаче контроля над долей иностранного капитала в российской дочерней компании Danone. Соответствующий указ был опубликован 13 марта на Официальном портале правовых актов.
Этот новый указ президента вносит изменения в предыдущий документ, опубликованный в июле прошлого года. По тому указу, Росимущество временно получило акции АО «Данон Россия». Теперь эти положения признаны недействительными.
Причины данного решения не разглашаются. Однако ранее, 21 февраля, газета Financial Times сообщала о планах руководства французской компании Danone продать свой российский бизнес компании «Вамин Татарстан».
По данным издания, директор «Вамин Татарстан» Айрат Мухамадеев в письме министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву сообщил, что руководство компании согласилось заплатить 17,7 миллиарда рублей за получение контроля над российским бизнесом Danone.
В марте 2022 года Danone объявила о приостановке инвестиционных проектов в России. Позднее, в октябре того же года, пресс-служба компании заявила о решении передать контроль над бизнесом по производству молочных продуктов в России.
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Причины данного решения не разглашаются. Однако ранее, 21 февраля, газета Financial Times сообщала о планах руководства французской компании Danone продать свой российский бизнес компании «Вамин Татарстан».
В марте 2022 года Danone объявила о приостановке инвестиционных проектов в России. Позднее, в октябре того же года, пресс-служба компании заявила о решении передать контроль над бизнесом по производству молочных продуктов в России.
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Артем Кузьмин