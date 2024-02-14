Путин подписал закон о гарантии сохранения должности мобилизованных госслужащих

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных госслужащих, предусматривающий приостановку срочного служебного контракта на время военной службы с гарантированным сохранением за госслужащим занимаемой должности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сообщается, что закон был разработан рабочей группой по вопросам специальной военной операции. Согласно документу, во время военной службы у мобилизованного государственного служащего приостанавливается срочный служебный контракт, при этом ему гарантируется сохранение занимаемой должности.
Контракт мобилизованных госслужащих возобновляется после окончания военной службы на остаток установленного срока его действия с момента приостановления. Под исключения попадают контракты, заключенные во время выполнения конкретного задания или на период замещения отсутствующего государственного служащего.
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Контракт мобилизованных госслужащих возобновляется после окончания военной службы на остаток установленного срока его действия с момента приостановления. Под исключения попадают контракты, заключенные во время выполнения конкретного задания или на период замещения отсутствующего государственного служащего.
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Екатерина Коршунова