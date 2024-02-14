Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии России

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за распространение заведомо ложной информации об армии России. Такое же наказание полагается за призывы к экстремизму.
По мысли парламентариев, преступник должен осознавать, что всё, что он нажил таким способом, у него может быть конфисковано. Таким образом, в доход государства можно будет конфисковывать имущество, нажитое незаконным путём, тех людей, которые будут признаны виновными в совершении антигосударственных преступлений.
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