Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии за ЖКХ, заявили в ГД

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Замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что на встрече с руководителями фракций Госдумы президент РФ Владимир Путин подтвердил, что все пенсионеры будут освобождены от уплаты комиссий по ЖКХ. Об этом Исаев сообщил журналистам.
По словам Исаева, глава российского государства подтвердил это на встрече с руководителями фракций.
Ранее Госдума приняла закон, согласно которому отменятся банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке. Как стало известно, закон вступит в силу в июле следующего года.
Напомним, выступая на подведении итогов года, которое проводится в формате пресс-конференции, совмещённых с «Прямой линией», президент РФ Владимир Путин коснулся вопросов, связанных с ЖКХ. Он, в частности, сказал, что со следующего года комиссия при оплате коммунальных услуг не будет начисляться для пенсионеров.
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Ранее Госдума приняла закон, согласно которому отменятся банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке. Как стало известно, закон вступит в силу в июле следующего года.
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Екатерина Коршунова