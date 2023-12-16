Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной

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Единственным государством, перед которым по итогам прошлого года у России выросла задолженность, стала Индия. Такая информация следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
Сообщается, что за год задолженность выросла на четверть, размер которой составил 777 миллионов долларов. Как стало известно, Индия впервые предоставила РФ кредит на 190 миллионов долларов по итогам 2020 года.
Через год объем задолженности вырос в 3,2 раза. Общая сумма внешнего российского долга за прошлый год составила 376,1 миллиарда долларов. Процент уменьшения задолженности равен 20 процентам.
Ранее сообщалось, что министр финансов России Антон Силуанов выделил возможные финансовые угрозы для России в следующем году, среди них: внешние риски, санкции и непредсказуемость действий других крупных держав.
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Через год объем задолженности вырос в 3,2 раза. Общая сумма внешнего российского долга за прошлый год составила 376,1 миллиарда долларов. Процент уменьшения задолженности равен 20 процентам.
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Екатерина Коршунова