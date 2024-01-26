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Путин поручит освободить от налога на имущество членов семей участников СВО

Путин поручит освободить от налога на имущество семьи участников спецоперации
26 января 2024, 19:22
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит Министерству финансов и регионам России заняться вопросом распространения льгот по имущественному налогу не только на участников специальной военной операции, но и на их жен и детей.
С просьбой к российскому лидеру обратился военнослужащий-участник спецоперации. Он рассказал, что в нынешнее время от налога на имущество освобождены только участники СВО, но не члены их семей.

«Если государство делает что-то, то делать должно основательно. Я с вами согласен. Этот вопрос будет решен. Я поручу и Минфину, правительству в целом, попрошу наших коллег в регионах проработать его в ближайшее время и решить», — заявил президент.

Владимир Путин также добавил, что для решения этой проблемы понадобится несколько недель.

Ранее глава государства заявил, что Украина не оставила РФ шансов, создав антироссийский анклав. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Путин намекнул на причастность США и Франции к удару по Ил-76
Путин: удар по Ил-76 нанесли либо американскими, либо французскими системами
26 января 2024, 19:03

Фото: Сайт Кремля

Удар по самолету Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, был нанесен либо американскими, либо французскими системами. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин, передает ТАСС.

Ранее следственный комитет установил место, из которого была запущена сбившая Ил-76 ракета. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

До этого также сообщалось, что на фрагментах тел погибших при крушении Ил-76 украинских солдат были обнаружены характерные татуировки, очень похожие на татуировки боевиков националистического батальона «Азов»*.

Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.

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*Организация признана террористической и запрещена в РФ
#самолет
#крушение
#ракета
#база
#Белгород
#всу
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Спасатели рассказали жителям Подмосковья о смертельной опасности стихийных горок
26 января 2024, 18:33

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Стихийные ледяные горки опасны для катания. Об этом жителей Московской области предупредили сотрудники Мособлпожспаса, которые ежедневно проводят профилактические рейды и обследуют эти сооружения.
«Часто в качестве горок люди используют расположенные рядом с жилыми кварталами овраги, крутые склоны и глыбы снега. Специалисты рассказывают гражданам о рисках катаний на таких стихийных «аттракционах», а о местонахождении опасного спуска сообщают в муниципальные дежурно-диспетчерские службы для ликвидации стихийных горок», – рассказал начальник территориального управления №6 Мособлпожспаса Александр Квашнёв.
Работники противопожарно-спасательной службы утончили, что безопасный снежный съезд должен быть прямым и ровным, без ям, кочек и трамплинов. На пути катающегося не должно встречаться корней деревьев, кустов, мусора, столбов или ограждений.

Также спасатели предупредили любителей активного отдыха, что стихийные спуски могут выходить на железнодорожные пути, проезжую часть или замёрзший водоём, лёд которого может проломиться под весом катающегося.

Специалисты посоветовали взрослым обсудить эти правила с детьми и выбирать только оборудованные горки, чтобы зимний отдых не обернулся трагедией.

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#мособлпожспас
#горки
#безопасность
#спасатели
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье с начала января прочистили более 400 мусоропроводов
26 января 2024, 18:09

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

430 заявок по устранению засоров в мусоропроводах отработали с начала месяца управляющие компании Московской области под контролем сотрудников жилищного надзора, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«Засоры в мусоропроводах ликвидируют разными способами, в зависимости от сложности случая. В самых тяжёлых ситуациях для того, чтобы убрать застрявший мусор, приходится убирать стенку мусоропровода, а затем восстанавливать конструкцию», — отмечается в сообщении.

Больше всего заявок на прочистку мусоропровода в январе поступило от жителей Химок — 55. На втором месте по этому показателю оказался Пушкинский округ с 38 заявками. Третье место досталось Королёву (35 заявок). Из Люберец и Коломны пришло 29 и 24 заявки соответственно, а от жителей Балашихи, Подольска, Домодедова и Одинцова поступило по 23 заявки.

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#густ мо
#московская область
#подмосковье
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Аналитик Ульянов заявил об опасности установки определителя номера на смартфон
26 января 2024, 17:57

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Руководитель аналитического центра компании Владимир Ульянов заявил, что специальные программы-определители номеров могут представлять опасность, поскольку при установке на смартфон собирают личные данные пользователя.
«При установке такие приложения запрашивают доступ не только к списку контактов, но часто к сообщениям, файлам и документам, фото и видео, микрофону, данным геопозиционирования, сведениям об активности приложений и многие другие разрешения», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Ульянов.

Он отметил, что такие данные могут передаваться не только разработчикам приложения, но и сторонним организациям. Поэтому при установке таких программ пользователь должен сам решить, пользоваться ли такими определителями или нет.

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#приложения
#смартфон
#кибербезопасность
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В Кашире изготавливают ампульницы для бойцов СВО
26 января 2024, 17:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ампульницы для бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине, изготавливают участники волонтёрского проекта «Помощь нашим ребятам Кашира-Ступино», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Мы формируем ампульницы двух размеров: побольше — для медиков, поменьше — для бойцов. В маленькой ампульнице находится базовый набор медикаментов, позволяющий ребятам в полевых условиях сделать инъекцию самостоятельно», — рассказала руководитель проекта Татьяна Савина.
От холода и ударов ампульницу защищает вспененный полиэтилен. Этот материал передала волонтёрам компания «Тепофол».

Проект «Помощь нашим ребятам Кашира-Ступино» появился вскоре после начала СВО. За время его существования к проекту присоединяются жители всё большего числа городов.

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#кашира
#волонтеры
#сво
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Путин разрешил начать строительство атомного ледокола «Ленинград»
26 января 2024, 17:33

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге дал старт строительству нового атомного ледокола «Ленинград», передает ТАСС.
Сообщается, что строительство ледокола будет происходить на верфи «Балтийского завода». Вместе с российским лидером в церемонии поучаствовали главный исполнительный директор «Росатома» Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Отмечается, что ледокол получил свое название в честь города-героя и его защитников. Атомные ледоколы данного проекта 22220, мощность которых составляет 60 мегаватт, на сегодняшний день являются самыми большими и мощными в мире.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин 20 июля дал старт отправке по Севморпути к месту эксплуатации на Гыданском полуострове первой технологической линии сжижения газа для «Арктик СПГ — 2».

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Глава Каширы Шувалов поздравил студентов с Татьяниным днём
26 января 2024, 17:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Каширских студентов, членов «Молодой гвардии Единой России» поздравил с Татьяниным днём глава городского округа Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Пора студенчества – это самое лучшее время, когда закладываются основы знаний, дружбы и всего того, что сопровождает нас на протяжении всей жизни. С Днем студента, молодогвардейцы!» — сказал Шувалов.

В честь Дня российского студенчества на каширском стадионе «Энергетик» для ребят были организованы катания на коньках.

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#кашира
#михаил шувалов
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#праздник
#поздравление
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Воробьёв открыл в Подмосковье Год семьи, вручив награды многодетным
26 января 2024, 17:01

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил многодетным семьям федеральные и областные награды. Ранее президент объявил 2024-й Годом семьи в России. Церемония в Красногорске была посвящена этому событию.
«Семья во все времена – самое главное для человека. Мы радуемся за наших детей, когда они добиваются результатов. Но во многом успех зависит от тех, кто их воспитывает, дарит любовь, добро, знания, – родителей, учителей. У нас в Московской области – 109 тыс многодетных семей, и их число каждый год увеличивается. Хочу поздравить всех, кто прикладывает огромные силы и любовь к воспитанию детей. Желаю, чтобы все наши семьи были крепкими, в них торжествовали любовь и взаимопонимание», – сказал глава региона.