Путин поручит освободить от налога на имущество членов семей участников СВО

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит Министерству финансов и регионам России заняться вопросом распространения льгот по имущественному налогу не только на участников специальной военной операции, но и на их жен и детей.
С просьбой к российскому лидеру обратился военнослужащий-участник спецоперации. Он рассказал, что в нынешнее время от налога на имущество освобождены только участники СВО, но не члены их семей.
Владимир Путин также добавил, что для решения этой проблемы понадобится несколько недель.
Ранее глава государства заявил, что Украина не оставила РФ шансов, создав антироссийский анклав. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Если государство делает что-то, то делать должно основательно. Я с вами согласен. Этот вопрос будет решен. Я поручу и Минфину, правительству в целом, попрошу наших коллег в регионах проработать его в ближайшее время и решить», — заявил президент.
Ранее глава государства заявил, что Украина не оставила РФ шансов, создав антироссийский анклав. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак