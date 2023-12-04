Путин рассказал, сколько россиян занимаются волонтерством

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин оценил число добровольцев и волонтеров в стране.
По его информации волонтерством занимается 25% населения.
Сегодня президент России Владимир Путин приехал на выставку «Россия» на ВДНХ, где принял участие в церемонии награждения премией «Волонтёр года» в рамках форума «Мы вместе».
На выставке Путин осмотрел 166-метровую мультимедийную инсталляцию «Достижения России» и «Аллею Славы», которая посвящена успехам спортсменов. После этого Владимир Путин изучил экспозицию «Первые в России – стране возможностей», которую организовало Российское движением детей и молодежи «Движение Первых» вместе с платформой «Россия – страна возможностей».
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Мария Фирсова