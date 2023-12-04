«Все наши мысли с тобой»: Медведев показал мем с «думающими» об Украине западными главами

Фото: сайт Кремля
Заместитель Председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале опубликовал мем с тремя западными лидерами, которые «думают» об Украине.
На фотографии изображены сидящий за столом, наполненным едой, канцлера ФРГ Олаф Шольц, прогуливающийся по пляжу президент Штатов Джо Байден, и улыбающийся лидер Франции Эммануэль Макрон с шампанским.
«Все наши мысли с тобой, Украина», — подписана фотография.
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Алина Юрчак