Путин: Россия увеличит квоту на обучение студентов из Таджикистана до 1 тысячи

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия увеличивает квоту на обучение студентов из Таджикистана в 2024-2025 годы до одной тысячи человек. Об этом стало известно в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.