Путин: Россия увеличит квоту на обучение студентов из Таджикистана до 1 тысячи

Фото: istock / fpphotobank
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия увеличивает квоту на обучение студентов из Таджикистана в 2024-2025 годы до одной тысячи человек. Об этом стало известно в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Эмомали Рахмон прибыл в Москву утром 21 ноября с официальным визитом. Президент Таджикистана пробудет в российской столице два дня. 21 и 22 ноября у Эмомали Рахмона запланирована обширная программа.
Ранее сообщалось, что переход на упрощенные вычеты за лечение и обучение произойдут в 2025 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Также представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что выступление президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС по вопросам палестино-израильского конфликта будет публичным.
Читайте также:
В Кремле прокомментировали госнаграды сына Кадырова Адама
Песков охарактеризовал состояние российской экономики
В Кремле сообщили, что Путин знает о возможных диверсиях со стороны Запада
Ранее сообщалось, что переход на упрощенные вычеты за лечение и обучение произойдут в 2025 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Кремле прокомментировали госнаграды сына Кадырова Адама
Песков охарактеризовал состояние российской экономики
В Кремле сообщили, что Путин знает о возможных диверсиях со стороны Запада
Алина Юрчак