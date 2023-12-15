Путину доверяют свыше 79% россиян, показал опрос ВЦИОМ

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76% респондентов сообщили, что одобряют деятельность Путина, 14,6% выступили с противоположный мнением.
ВЦИОМ отмечает, что опрос был проведён с 4 по 10 декабря текущего года. В нём приняли участие 1,6 тысяч человек в возрасте старше 18 лет. С вероятностью 95% погрешность выборки не превышает 1%.
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