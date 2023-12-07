Опрос показал готовность россиян к участию в выборах президента

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На данный момент уже 78% россиян заявили о готовности принять участие в выборах президента России. Об этом сообщил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов, ссылаясь на результаты проведённого опроса.
Так, опрос показал, что уже 78% респондентов готовы проголосовать на выборах президента России. Однако Мамонов предупредил, что этот показатель ещё не точен, поскольку реальная явка может быть либо больше, либо меньше, что удастся подсчитать уже после выборов.
61% опрошенных заявили, что абсолютно точно примут участие в выборах президента.
Вместе с тем, Мамонов сообщил, что 89% россиян считают участие в выборах важным событием для страны. А среди тех, кто выразил готовность участвовать, о личной значимости предстоящего события заявляют 94%.
61% респондентов в ходе опроса смогли верно назвать согласованную дату проведения выборов президента, что говорит об интересе россиян к данному событию.
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61% опрошенных заявили, что абсолютно точно примут участие в выборах президента.
61% респондентов в ходе опроса смогли верно назвать согласованную дату проведения выборов президента, что говорит об интересе россиян к данному событию.
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Анастасия Чинкова