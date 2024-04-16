Пять российских вузов получили предостережение из-за мигрантов

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Рособрнадзор объявил о выдаче предостережения пяти вузам о недопустимости нарушения требований при проведения экзамена по русскому языку для мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что такие предостережения получили Российский университет дружбы народов (РУДН), Институт русского языка им. А.С. Пушкина, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Санкт-Петербургский государственный университет и Псковский государственный университет.
Ранее сообщалось, что была задержана внештатная сотрудница Института Пушкина по делу о незаконной выдаче сертификатов для приезжих студентов. Она вместе с другими преподавателями помогала мигрантам сдавать экзамены на знание языка и истории России.
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Анастасия Чинкова