В Петербурге студент-медик оскорбил русских и поблагодарил Гитлера за геноцид славян

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В Петербурге студент медуниверситета оскорбил русский народ и заявил, что страна не выживет без представителей среднеазиатских республик.
На своих страницах в соцсетях молодой человек — уроженец Узбекистана — писал, что считает русских «самой убогой нацией», а россиянок сравнивал с обезьянами. Также он выражал благодарность Адольфу Гитлеру за геноцид славян, передаёт «Царьград».
Высказываниями студента заинтересовались в Следственном комитете. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил открыть в отношении молодого человека уголовное дело за возбуждение ненависти и вражды. Однако даже такой расклад событий не вынудил студента извиниться за свои слова.
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