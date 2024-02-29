Работники ЗАГС Московской области заметили в регионе свадебный бум

Фото: пресс-служба ГУ ЗАГС МО
Органы ЗАГС Подмосковье отметили в феврале значительное увеличение количества зарегистрированных браков. Пиком стал день с особенным сочетанием цифр 24.02.2024, сообщили в пресс-службе Главного управления ЗАГС Московской области.
«Наибольшее число браков по традиции приходится на субботу и составляет в среднем 150-200. В «зеркальную дату» было в два раза больше бракосочетаний – свыше 400. Такие даты популярны среди молодожёнов, так как считаются наиболее благоприятными для свадьбы», – отметили в пресс-службе.Там напомнили, что жители Подмосковья могут сами выбрать дату регистрации брака при подаче заявления лично в орган ЗАГС или в МФЦ, а также на портале госуслуг. Заявление о заключении брака принимают минимум за месяц до планируемого дня бракосочетания.
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Лора Луганская