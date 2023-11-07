Радуцкий: Верховная рада рассматривает законопроект о легализации каннабиса

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Верховная рада Украины может принять закон о легализации каннабиса уже в этом месяце, об этом сообщил глава украинского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в интервью для «РБК-Украина».
«Предполагаю, что в этом месяце он уже может быть принят», - прокомментировал ситуацию Радуцкий.
По его словам, на заседании Рады 4 ноября законопроект был полностью поддержан со всеми поправками и одобрен к принятию во втором чтении.
В то же время, общественное мнение перевешивает в сторону «против». УКраинцы считают необходимым проведение референдума по поводу этого законопроекта.
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