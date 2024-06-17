Раскрыта средняя зарплата медицинских работников в России

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Российские главврачи в медицинских учреждениях страны в среднем получают 104 тысячи рублей в месяц.
«Самая высокая предлагаемая зарплата оказалась у главных врачей (104, 9 тыс.руб. в среднем), а также медицинских представителей (87,6 тыс. руб. в среднем) и обычных врачей (81,9 тыс. руб.)», — приводит «Газета.Ru» статистику сервиса hh.ru.
Согласно имеющимся данным, за период с января по май текущего года число вакансий для медицинских сотрудников увеличилось на 20%. При этом больше всего зарплата выросла у специалистов по сертификации – на 23% в годовом выражении, и достигла 63,3 тыс. руб. в среднем. Еще на 20% вырос ежемесячный доход у медпредставителей и лаборантов, составив 87,6 тыс. руб. и 50,7 тыс. руб. соответственно.
Больше всего медучреждения нуждаются во врачах и медсестрах.
Исследование проводилось в июне 2024 года.
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Элина Позднякова