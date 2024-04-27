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В 2030 году минимальная зарплата в Петербурге составит 35 тысяч рублей

27 апреля 2024, 16:00
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Минимальный размер оплаты труда в 2030 году составит 35 тысяч рублей. Об этом заявил председатель Комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.
«Я очень рад, что идет генеральная линия от президента России Владимира Путина: давайте повышать минимальную заработную плату. В 2030 году она составит 35 тысяч рублей. Поверьте, в нашем городе минимальная заработная плата сейчас составляет 25 тысяч рублей, и она будет расти более высокими темпами, чем на федеральном уровне», — заявил Чернейко в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, взаимодействие с профсоюзами является очень правильным подходом. Они также повышают ответственность работников. Чернейко уточнил, что там, где они существуют, происходит меньше несчастных случаев.



Профсоюзы объединяют профессионалов. В данный момент они находятся в поисках новых форм работы.

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Нелегальная свалка обойдётся хозяйке участка в Подмосковье более чем в 2 млн рублей
27 апреля 2024, 17:01

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Более двух миллионов рублей планирует взыскать министерство экологии и природопользования Московской области с владелицы земельного участка в Ленинском городском округе, на котором по её недосмотру образовалась свалка строительных отходов, сообщает пресс-служба ведомства.
«Гражданке принадлежит земельный участок в поселке Горки Ленинские. Владелица не обеспечила должный контроль за состоянием своих земель, в результате здесь образовалась свалка», — отметил глава регионального Минэкологии Тихон Фирсов.
Эксперты оценили ущерб, который свалка строительного мусора нанесла почвам, более чем в два миллиона рублей. Исковое заявление против хозяйки участка на взыскание этой суммы подано в Арбитражный суд.

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#минэкологии мо
#тихон фирсов
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Суд оштрафовал журналиста Кузнеца за работу на СМИ-иноагента
Суд оштрафовал журналиста Кузнеца за работу на интернет-издание «Медуза»*
27 апреля 2024, 16:48

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Никулинский районный суд города Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей журналиста Дмитрия Кузнеца. Поводом стали его публикации в сетевом издании «Медуза»*.
Журналист был признан виновным по статье 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).

Согласно материалам дела, поводом для составления административного протокола стал подкаст «военного эксперта "Медузы"»* Кузнеца*, опубликованный в телеграм-канале издания. Это первый известный случай, когда представителя СМИ штрафуют за работу на нежелательную организацию.

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#подкаст
#рф
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В Подмосковье с открытием сезона шашлыков вырос спрос на мясо
27 апреля 2024, 16:33

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В преддверии майских праздников на рынках, в сетевых и несетевых розничных магазинах Московской области увеличился спрос на мясо. Таким наблюдением поделился зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.
«Цена на мясо в майские праздники растёт в среднем на 15%, а потребительский спрос – на 40%. Популярностью пользуется шашлык из свинины, курицы, телятины и баранины. Покупать мясную продукцию и полуфабрикаты следует исключительно на продовольственных рынках и в магазинах с сопроводительной ветеринарной документацией», – приводит слова Мурашова пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
Там добавили, что в случае обнаружения на прилавках некачественной продукции или отсутствия ветеринарного сертификата нужно обратиться в Роспотребнадзор региона по телефону 7(800)100-50-14.

В министерстве добавили, что за первые два месяца 2024 года в регионе произвели 105 тыс. тонн мяса. Производство говядины увеличилось на 29,7%, свинины – на 20,9%, продуктов из мяса и мяса птицы – на 38,9%.

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#подмосковье
#московская область
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Дачникам рассказали, как правильно выращивать огурцы
27 апреля 2024, 16:24

Фото: iStock/Sushaaa

При выращивании огурцов следует соблюдать некоторые правила. Как правильно ухаживать за этими растениями рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Посев стоит осуществлять, когда в регионе устоялась теплая погода и не ожидается заморозков. Лучше всего делать это в мае или июне.

«Рассмотрим классический способ посева универсального сорта огурцов. Землю предварительно лучше удобрить навозом или пометом. Семена перед посевом лучше замочить на 3 часа в теплой воде. Делаем грядку для огурцов на солнечной стороне огорода, где нет сквозняков. В лунки глубиной 4 – 6 см засыпаем сначала удобрение, немного поливаем, а сверху кладем 2 – 3 семечка, присыпаем землей и еще раз поливаем», — рассказал Чаплин в интервью Общественной Службе Новостей.

При этом он добавил, что лучше накрыть огуречную грядку пленкой, тогда первые всходы могут появиться уже через три дня.
Поливать огурцы в теплице желательно раз в два-три дня утром или вечером. На улице можно делать это реже. Воду стоит лить под корень растения, а в засушливое время можно полить по листьям.

Кроме того, раз в пару недель необходимо рыхлить почву вокруг огурцов, чтобы корни могли напитаться кислородом.
Через две недели после высадки огурцы стоит подкормить азотистыми удобрениями, в период цветения нужно добавить минеральные удобрения. Уже в период плодоношения стоит подкормить удобрениями, содержащими калий и кальций.

В конце сезона можно полить огурцы настоем из крапивы, селитры и мочевины, чтобы продлить период плодоношения.

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#интервью
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Парки Подмосковья обработали от клещей
27 апреля 2024, 16:13

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Акарицидную обработку провели в парках Московской области, завершающие мероприятия состоялись сегодня, 27 апреля, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«Всего в регионе 194 парка культуры и отдыха. Для нас важно не только создавать и благоустраивать парки, но и обеспечивать в них комфорт и безопасность для всех посетителей», — отметил глава областного Минблагоустройства Михаил Хайкин.
При обработке от клещей на траву, кустарники и деревья парка распыляется специальное средство. Работы проводятся утром. Предупреждения о грядущей акарицидной обработке за сутки до начала работ размещались в чате окружных общественных советов. По окончании дезинсекции на обработанных территориях устанавливались информационные таблички.

В министерстве отметили, что после обработки защита от клещей действует примерно в течение полутора месяцев. После этого в парках области вновь проведут такую обработку.

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В Подмосковье вводят дополнительные меры для надёжного электроснабжения в праздники
27 апреля 2024, 15:55

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Дополнительные меры для обеспечения надёжного снабжения абонентов электричеством в период майских праздников вводят на территории Московской области специалисты компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«С 28 апреля по 2 мая и с 9 по 13 мая организованы круглосуточные дежурства руководства компании, а также оперативного и оперативно-ремонтного персонала. Все плановые работы в указанный период отменены», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что штатно на круглосуточном дежурстве в компании находится 65 ремонтных бригад, а в период повышенной готовности на дежурства дополнительно заступают 335 бригад — это 1277 работников. В распоряжении дежурных аварийно-ремонтных бригад находится 570 единиц специальной техники, в том числе — 86 мобильных дизельных электростанций для оперативной подачи электричества на время ремонта основной линии.

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«Можно даже заработать»: Россиянам рассказали, как сэкономить на отпуске
Финансист Милова: бронировать билеты, отели, путёвки нужно заранее
27 апреля 2024, 15:53

Фото: iStock/surasaki

Приближается сезон отпусков, а значит, самое время планировать свой бюджет и готовиться к путешествию.
Начальник отдела финансовой грамотности ГУ Банка России по ЦФО Ольга Милова в беседе с «Радио 1» рассказала о том, как сэкономить на этапе планирования отпуска, и назвала несколько действенных способов.

«Во-первых, бронировать билеты, отели, путевки нужно заранее. Обычно дают большие скидки за раннее бронирование. Билеты на самолет или поезд тоже могут обойтись вам на 30–50% дешевле. Во-вторых, не обязательно платить всю сумму сразу — многие отели просто берут данные вашей карты как гарантию бронирования, но не списывают деньги. Ещё крупные туроператоры часто предлагают рассрочку. В-третьих, можно сэкономить и даже заработать, оформив специальную банковскую карту с возможностью копить мили. Но тут надо помнить, что потратить эти мили можно только при покупке билетов на сайте конкретной авиакомпании, РЖД или на специальном портале самого банка», — объяснила эксперт.

Также специалист отметила, что брать кредит на оплату путёвки нужно с умом.

«Посчитайте, не будет ли платеж по нему потом превышать 30% от вашего ежемесячного дохода. Если будет больше, есть риск не справиться с выплатами. В целом же кредит — удобный и популярный финансовый инструмент. Но использовать его нужно осмотрительно и не брать на себя невыполнимых обязательств, чтобы воспоминания о прекрасном отпуске не омрачались ежемесячными крупными платежами по оказавшемуся обременительным банковскому кредиту», — сказала собеседница.

По словам финансиста, стоит попробовать откладывать деньги на отпуск с помощью вкладов — например, срочный депозит на полгода.
Финансовый план, имеющий своей целью накопить на желаемый отпуск, помогает отслеживать продвижение к этой цели, вовремя замечать проблемы, корректировать расходы при изменении ситуации и сохранять мотивацию, заключила Ольга Милова.

Узнать подробнее о планировании отпуска и в целом о финансовом планировании можно на сайте Финкульт.инфо.

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Подмосковные правоохранители усилят меры безопасности на майские праздники
27 апреля 2024, 15:32

Фото: Istockphoto / blinow61

В Московской области на майские праздники усилят меры безопасности, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности региона. На улицах будут дежурить сотрудники полиции, Росгвардии, ЧОПов и народные дружинники.
Кроме того, все нарушения будут фиксировать камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Особое внимание уделят антитеррористической безопасности мест массового пребывания граждан
«Чтобы дополнительно защитить население, изменена расстановка постов и маршрутов патрулирования, чтобы приблизить наряды полиции к местам проведения массовых мероприятий. Также кинологи со служебными собаками обследуют эти места и прилегающие территории. Над ними ограничат полёты беспилотников, в том числе аппаратов, используемых СМИ. Посетителей будут проверять на наличие запрещённых предметов с помощью технических средств», – уточнили в ГУРБ.
Там добавили, что будут продолжать проводить профилактическую работу с жителями, рассказывать им о недопустимости участия в противоправных акциях и нарушении общественной безопасности.

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#безопасный регион
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Названы способы, как избежать импульсивных покупок
Финансовый эксперт Малкова: стоит завести вторую карту для импульсивных покупок
27 апреля 2024, 15:29

Фото: iStock/Kenishirotie

Чтобы избежать импульсивных покупок можно завести для них вторую карту и ежемесячно перечислять на неё деньги. Как правильно спланировать бюджет, рассказала владелица консалтинговой компании Аналитический центр «Альтернатива» и Бизнес Академии Ольги Малковой, руководитель регионального офиса Налогового бюро Союза «Палаты налоговых консультантов» Ольга Малкова.
«Умный механизм — бюджетирование. Это когда вы четко знаете, какая сумма вам обязательно нужна на расходы в этом месяце: квартплата, обучение детей, питание и так далее. Эту сумму вы сразу резервируете. Часть заработанного (не меньше 10%) важно зарезервировать сверх обязательных расходов — это непредвиденные траты», — рассказала Малкова в интервью «Известиям».

Она также посоветовала завести две карты и при получении зарплаты сумму обязательных расходов переводить на вторую карту. Или же наоборот, завести карту для импульсивных покупок и ежемесячно переводить на неё отпрядённую сумму.

По словам эксперта, финансовый план поможет в планировании ремонта. Стоит рассчитать примерные затраты и записать их на бумагу. При этом необходимо внимательно учесть все аспекты. Кроме того, финансовое планирование помогает выкраивать деньги на личные удовольствия, заключила Малкова.

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