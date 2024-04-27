В 2030 году минимальная зарплата в Петербурге составит 35 тысяч рублей

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Минимальный размер оплаты труда в 2030 году составит 35 тысяч рублей. Об этом заявил председатель Комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.
«Я очень рад, что идет генеральная линия от президента России Владимира Путина: давайте повышать минимальную заработную плату. В 2030 году она составит 35 тысяч рублей. Поверьте, в нашем городе минимальная заработная плата сейчас составляет 25 тысяч рублей, и она будет расти более высокими темпами, чем на федеральном уровне», — заявил Чернейко в беседе с «Петербургским дневником».
По его словам, взаимодействие с профсоюзами является очень правильным подходом. Они также повышают ответственность работников. Чернейко уточнил, что там, где они существуют, происходит меньше несчастных случаев.
Профсоюзы объединяют профессионалов. В данный момент они находятся в поисках новых форм работы.
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Элина Позднякова