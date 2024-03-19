Раскрыта зарплата командира атомной подлодки ВМФ России

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На сегодняшний день зарплата командира атомной подводной лодки достигает 400 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.
«За последние несколько лет зарплата подводников ВМФ РФ выросла значительно и сегодня составила до 400 тысяч рублей у командира атомохода в звании капитана первого ранга», — говорится в сообщении.
При этом оплата труда командира дизельной подлодки в звании капитана второго ранга составляет порядка 300 тысяч рублей. При этом этот размер зависит ещё и от степени оперативного использования подлодки: чем чаще это происходит, тем больше выходит и денег.
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Элина Позднякова