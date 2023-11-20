В Атлантическом океане едва не утонула британская атомная подлодка с экипажем

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Атомная подводная лодка типа Vanguard ВМС Великобритании едва не утонула в Атлантическом океане из-за выхода из строя глубиномера. Об этом сообщает издание The Sun, ссылаясь на собственные источники.
По информации газеты, на борту находились 140 человек. Судно готовилась спуску на глубину для патрулирования в Атлантическом океане, но тут из стоя вышли показывающие глубину датчики. Газета сообщает, что аварии удалось избежать благодаря слаженной работе инженеров. По данным источника, контроль глубины подлодки не входит в обязанности инженеров, но они азметили, что судно находится на опасной глубине и дальнейшее погружение опасно.
Начато срочное расследование данного инцидента.
Ранее сообщалось, что предназначенная для противостояния РФ в море британская подводная лодка типа «Астьют» «Одейшес» уже год ржавеет в ожидании ремонта рядом с остатками кораблей, предназначенными на металлолом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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