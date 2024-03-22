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Солдаты Вооруженных сил Украины все чаще сдаются в плен из-за усугубляющихся проблем на передовой, пишет Asia Times.
В последнее время украинские военнослужащие все чаще отказываются выполнять командные указания. Известен случай, когда сдался целый взвод, при условии, что их не будут потом обменивать из-за опасения попасть в тюрьму или возвращения на передовую.
В публикации подчеркивается, что Украина стремительно приближается к решающему моменту, когда ВСУ или общество, или оба сразу, должны будут определить, соответствует ли их участие в конфликте национальным интересам страны.
В то же время, отмечается, что европейские лидеры осознают нарастающую напряженность ситуации, но не признаются в этом перед народом.
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В публикации подчеркивается, что Украина стремительно приближается к решающему моменту, когда ВСУ или общество, или оба сразу, должны будут определить, соответствует ли их участие в конфликте национальным интересам страны.
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Артем Кузьмин