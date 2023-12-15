Бойцы ВСУ все чаще сдаются в плен российской армии

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Всё больше украинских военных сдаются в плен российской армии в последнее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций в пятницу в Кремле.
«По обмену пленными работа идет. Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», - сообщил Путин.
Ранее украинский военнопленный Иван Матвиенко рассказал, что подразделение ВСУ, брошенное на штурм в районе села Работино в Запорожье в ходе контрнаступления, за сутки потеряло 43 из 48 бойцов. По его словам, некоторые из них всего некоторые получили ранения, все остальные погибли. Пленный добавил, что их подготавливали к штурму всего месяц, после чего кинули в бой без разведки.
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