РБК: «Сбер» начал работу над искусственным интеллектом для роботов

Фото: РИА Новости/ Станислав Красильников
«Сбер» приступил к поиску специалистов для работы над искусственным интеллектом (ИИ), который будет управлять человекоподобными роботами. Об этом пишет РБК, основываясь на данных вакансии, опубликованной компанией на hh.ru.
В ней говорится, что центр робототехники «Сбера» начал работу над ИИ для роботов, чтобы управлять «физическими воплощениями». Например, манипуляторами, мобильными колесными роботами, роботами-собаками и т.д. Нейронной сети данного искусственного интеллекта будут подчиняться фундаментальные модели навигации, манипуляции и планирования движений. При этом планируется, что ИИ обучится самостоятельно или по минимальному числу демонстраций.
В вакансии также упоминается, что обучение роботов является частью проекта по созданию собственного человекоподобного робота от «Сбера».
Издание направило запрос в «Сбер».
О том, что Сбербанк разрабатывает таких роботов, в декабре заявлял его зампред правления Станислав Кузнецов. А глава группы Герман Греф сообщал, что в 2024–2026 годах Сбербанк планирует перейти на «человекоцентричную бизнес-модель» и развивать искусственный интеллект «нового поколения». Инвестиции банка в развитие ИИ за указанный периода должны достичь 450 млрд руб.
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В вакансии также упоминается, что обучение роботов является частью проекта по созданию собственного человекоподобного робота от «Сбера».
О том, что Сбербанк разрабатывает таких роботов, в декабре заявлял его зампред правления Станислав Кузнецов. А глава группы Герман Греф сообщал, что в 2024–2026 годах Сбербанк планирует перейти на «человекоцентричную бизнес-модель» и развивать искусственный интеллект «нового поколения». Инвестиции банка в развитие ИИ за указанный периода должны достичь 450 млрд руб.
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Ювелина Бернст