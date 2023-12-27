Daily Mail: В Техасе на заводе Tesla робот напал на сотрудника

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В американском штате Техас в 2021 году инженер компании Tesla на гигафабрике подвергся нападению робота. Об этом пишет Daily Mail.
«Робот напал на инженера Tesla во время жестокого и кровавого сбоя на гигафабрике компании в Техасе», — говорится в публикации.
По информации издания, рабочего схватила машина, предназначенная для перемещения деталей автомобиля. В результате сотрудник Tesla получил ранение, а робот испачкал помещение кровью.
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