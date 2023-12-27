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Daily Mail: В Техасе на заводе Tesla робот напал на сотрудника

27 декабря 2023, 05:10
Фото: iStock/jokuephotography

Фото: iStock/jokuephotography

В американском штате Техас в 2021 году инженер компании Tesla на гигафабрике подвергся нападению робота. Об этом пишет Daily Mail.
«Робот напал на инженера Tesla во время жестокого и кровавого сбоя на гигафабрике компании в Техасе», — говорится в публикации.

По информации издания, рабочего схватила машина, предназначенная для перемещения деталей автомобиля. В результате сотрудник Tesla получил ранение, а робот испачкал помещение кровью.


П словам адвоката Ханны Александр, представляющей интересы сотрудников гигафабрики, компания Tesla преуменьшает число происшествий для получения налоговых послаблений.

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#сотрудники
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В Москве 17-летнему подростку устроили самосуд за секс со школьницей
РЕН ТВ: В Москве 17-летнему подростку устроили самосуд за секс со школьницей
27 декабря 2023, 05:21

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Москве мать 12-летней школьницы и её знакомый устроили над 17-летнем парнем самосуд за то, что он вступил в интимную близость с её дочерью. Подросток получил множество травм и госпитализирован в медучреждение, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
«История началась, когда школьница в ночь на 16 декабря отпросилась у матери к подруге с ночевкой, но на самом деле девочка провела ночь с 17-летним юношей. Во время беседы она обо всем рассказала своей матери, отметив, что в интимную близость с парнем она вступала по обоюдному согласию», — цитирует телеканал слова собеседника.

Мать школьницы не поверила в её версию, нашла парня, о котором говорила дочь, и назначила ему встречу. В назначенное место россиянка пришла со своими друзьями - мужчиной и женщиной, которые схватили и удерживали подростка, вызвав полицию.

Как сообщила правоохранителям мать самого юноши, накануне ей позвонила неизвестная женщина, которая сообщила о случившемся и потребовала 50 тыс. руб., чтобы не привлекать к делу полицию. Однако договорится у них не вышло.

Отмечается, что подросток, над которым устроили самосуд, получил серьёзные повреждения. Ему диагностировали закрытый перелом носа, черепно-мозговую травму, множественные ссадины и ушибы мягких тканей. В настоящее время он госпитализирован.

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#подросток
#женщина
#мать
#девочка
#школьница
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Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью
Губернатор Голубев: Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью
27 декабря 2023, 04:12

Фото: сайт Минобороны РФ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что над территорией региона ПВО сбила беспилотник.
«Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются», — написал глава региона в своём Телеграм-канале.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#беспилотник
#взрывы
#всу
#рф
#пво
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В 2023 году выросло число преступлений среди мигрантов — СК РФ
Глава СК Бастрыкин: В 2023 году выросло число преступлений среди мигрантов
27 декабря 2023, 03:48

Фото: сайт СК РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания, посвящённого предварительным результатам годовой работы территориальных подразделений, заявил, что в 2023 году выросло число особо тяжких преступлений среди мигрантов. Соответствующие материалы опубликованы на официальном сайте Следственного комитета.
«Бастрыкин озвучил данные о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, отметив увеличение числа особо тяжких деяний. В связи с этим ведомством принимаются активные меры», — подчеркнули в российском ведомстве.

Отмечается, что в 2023 году следственные подразделения СК России расследовали 136 тыс. преступлений, 68 тыс. из которых — тяжкие и особо тяжкие.

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#ск
#бастрыкин
#россия
#преступление
#мигранты
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Блогера Елисеева приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене
27 декабря 2023, 03:35

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Блогера Феликса Елисеева приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о госизмене. Об этом создатель проекта «Она развалилась» Евгений Бузев сообщил в Facebook.*
Елисеев был задержан правоохранителями в декабре 2022 года. Его обвинили в оправдании терроризма из-за ряда публикаций в Телеграм. Кроме того, в постах мужчины нашли одобрение ударов по нефтебазе в Белгороде.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» ранее сообщал, что спустя девять месяцев после этого блогером вновь заинтересовались правоохранительные органы. По версии следователей, Елисеев перечислял украинцу криптовалюту, которая впоследствии была потрачена на амуницию для ВС Украины. Уточняется, что мужчина не стал отрицать вину.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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#колония
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Во Владивостоке произошло землетрясение
РИА Новости: У острова Русского во Владивостоке произошло землетрясение
27 декабря 2023, 03:13

Фото: iStock/Victoria Koltsova

Во Владивостоке у острова Русский в среду утром, 27 декабря, произошло землетрясение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами.
Уточняется, что землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в акватории залива Петра Великого.

«Сейсмособытие произошло на глубине 520 км, от острова Русского около 20 км, до центра Владивостока – около 40 км. Магнитуда 4,5», — цитирует агентство слова собеседника.

Он добавил, что землетрясение произошло на значительной глубине, поэтому не было ощутимо.

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#землетрясение
#россия
#остров
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В Свердловской области автобус с пассажирами наехал на 76-летнюю женщину
В Свердловской области автобус с пассажирами наехал на 76-летнюю женщину — Е1
27 декабря 2023, 03:04

Фото: iStock/Astrid860

В городе Каменск-Уральский Свердловской области из-за погодных условий автобус с пассажирами врезался в остановку. Об этом пишет Е1.
Предварительно, задняя часть транспортного средства во время разворота увязла в снегу, когда водитель увеличил скорость и автобус занесло. В результате водитель автобуса совершил наезд на 76-летнюю женщину.

Состояние пострадавшей в настоящее время не сообщается, пожилая женщина была направлена в городскую больницу.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Отмечается, что на момент ДТП в автобусе находилось пятнадцать человек, водитель транспортного средства был трезв.

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E1: Пилоты Fly Dubai из-за непогоды вместо Екатеринбурга прилетели в Баку

В Саратове произошло ДТП со скорой, есть пострадавшие
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#автобус
#женщина
#водитель
#человек
#авария
#погода
#снег
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«Зеркало недели»: В Херсоне снова звучат взрывы
27 декабря 2023, 03:03

Фото: iStock/Ianm35

Серия взрывов произошла в подконтрольном украинским властям Херсоне, сообщило издание «Зеркало недели». Каких-либо других подробностей не приводится.
В настоящий момент в ряде регионов Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области, продолжает действовать воздушная тревога.

До этого украинские издания «Страна» и «Думская» сообщили о взрывах в Одессе.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#взрывы
#украина
#воздушная тревога
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E1: Пилоты Fly Dubai вместо Екатеринбурга прилетели в Баку
27 декабря 2023, 01:47

Фото: iStock/Dushlik

Самолёт авиакомпании Fly Dubai, направлявшийся в Екатеринбург из Дубая, из-за метели сменил курс и сел в Баку. Из-за этого рейс из российского города в ОАЭ задержался более чем на сутки, пишет E1.ru.
По информации издания воздушное судно, следовавшее из-за границы, из-за сильного снегопада в Екатеринбурге ушло на запасной аэродром. Как сообщает TourDom, борт сперва направили в Уфу, но когда он дважды не смог приземлиться в аэропорте Кольцово, перенаправили в Баку. На фоне этого был перенесён обратный рейс в Объединенные Арабские Эмираты.

Отмечается, что пресс-служба Кольцово сообщила журналистам, что аэропорт работает в штатном режиме.

«На уборке снега задействовано пятнадцать единиц специализированной техники», — добавили в екатеринбургском аэропорту.

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#аэропорт
#аэродром
#самолет
#рейсы
#екатеринбург
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«Страна» сообщила о взрывах в Одессе
27 декабря 2023, 01:09

Фото: iStock/Elena_Shcherbak

Серия взрывов раздалась в Одессе и на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. В регионах объявили воздушную тревогу, сообщает украинское издание «Страна».
Какие-либо иные подробности не приводятся. Издание «Думская» сообщало о работе систем ПВО в области.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#одесса
#взрывы
#украина
#воздушная тревога
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