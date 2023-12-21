Реальные доходы россиян выросли на 3,9 процента

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что реальные зарплаты, по предварительным данным Росстата по итогам десяти месяцев 2023 года, выросли на 3,9% по сравнению с прошлым годом. Об этом Голикова сообщила на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента РФ Владимира Путина.
По словам Голиковой, планы по достижению показателей бедности, которые были установлены и одобрены главой государства, будут выполнены. Она также подчеркнула, что в дальнейшем все усилия будут также направлены на снижение показателей бедности.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году в РФ будет исторический минимум уровня бедности.
Напомним, министр социального развития региона Людмила Болатаева заявила, что уровень безработицы в Подмосковье сейчас составляет 0,23%, что в два раза меньше прошлогоднего показателя. Как отметили в подмосковном Минсоцразвития, уровень регистрируемой безработицы на конец года в регионе составляет 0,23%, что практически в два раза меньше, чем в 2022 году.
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Екатерина Коршунова