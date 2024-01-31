Reuters: Хуситы подвергли ракетной атаке эсминец ВМС США

Фото: istockphoto/bpawesome
Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) сообщило о нанесении ракетного удара по эсминцу Военно-морских сил (ВМС) США USS Gravely. Представители организации заявили, что подобные атаки будут продолжаться, чтобы предотвратить попытки иностранной интервенции.
При этом, накануне вечером Центральное командование Вооруженных сил США сообщало о сбитой над акваторией Красного моря противокорабельной ракете, которая была выпущена со стороны Йемена. О каких-либо повреждениях не сообщалось.
Читайте также:
Хуситы сообщили о ракетной атаке на американский корабль
В Красном море после атаки хуситов загорелся танкер компании Trafigura
Лидер хуситов назвал условия прекращения атак в Красном море
Александр Бойцов