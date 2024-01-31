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Reuters: Хуситы подвергли ракетной атаке эсминец ВМС США

31 января 2024, 11:08
Фото: istockphoto/bpawesome

Фото: istockphoto/bpawesome

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) сообщило о нанесении ракетного удара по эсминцу Военно-морских сил (ВМС) США USS Gravely. Представители организации заявили, что подобные атаки будут продолжаться, чтобы предотвратить попытки иностранной интервенции.

Все американские и британские корабли, участвующие в агрессии против Йемена, обозначены в качестве законных целей для вооружённых сил, цитирует представителя военного командования хуситов Яхью Сариа информационное агентство Reuters. В публикации указано, что по эсминцу были выпущены противокорабельные ракеты военно-морских сил йеменской оппозиции, которая по факту управляет большей частью страны.

При этом, накануне вечером Центральное командование Вооруженных сил США сообщало о сбитой над акваторией Красного моря противокорабельной ракете, которая была выпущена со стороны Йемена. О каких-либо повреждениях не сообщалось.

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#хуситы
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Подмосковным округам выделили около 190 млн рублей на уборку мусора в лесах
31 января 2024, 12:35

Фото% пресс-служба Комлесхоза МО

Обязанность убирать мусор в подмосковных лесах возложена на городские округа, на эту работу в 2024 году муниципалитетам выделено из областного бюджета почти 190 млн рублей, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.
«В наступившем году на сбор, транспортировку, обработку и утилизацию мусора на лесных участках из бюджета Московской области городским округам выделено 189 млн 500 тысяч рублей. При этом лесничие выявляют мусорные навалы и контролируют работы по уборке», — рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, курирующий лесное хозяйство.
В областном Комлесхозе напомнили, что в минувшем году в лесах Московской области ликвидировали 1172 навала мусора, общий объём отходов составил более 126 тысяч кубических метров.

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#комлесхоз мо
#мусор
#уборка
#владислав мурашов
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Налоговая подала в суд на Сергея Лазарева
Mash: ФСН подала в суд на Сергея Лазарева из-за долгов
31 января 2024, 12:20

Фото: istock / blinow61

На музыканта Сергея Лазарева подали в суд из-за долгов. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

По данным издания, причиной стала несовременная оплата артистом налогов. ООО «Пудель-штрудель», где Лазарев является учредителем, уже в процессе ликвидации. Компания занималась праздничными блюдами для животных.

На данный момент на счету певца долг в 137 тысяч рублей, 46 тысяч из них накопилось за работу «Пуделя-штруделя», а 90 тысяч висят на предприятии ООО «Рижский кофе», которое занимается развитием ресторанов и доставкой продуктов.

Из-за игнорирования обязательных выплат ФНС подала в суд на Лазарева. Если артист не выплатит долг, то его имущество может быть арестовано.

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#суд
#имущество
#фнс
#кофе
#оплата
#артист
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В Красногорске началось армирование стен тоннеля у Путилковского шоссе
31 января 2024, 12:20

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Строительство тоннеля у Путилковского шоссе продолжается в подмосковном Красногорске, сейчас рабочие приступили к армированию стен, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Началось армирование стен тоннеля. Продолжается выемка земли под котлован и устройство грунтовых анкеров, а также строительство ливневой канализации», — рассказал глава регионального Минстроя Алексей Гержик.
Протяжённость тоннеля составит полкилометра. Он обеспечит автомобилистам прямой выезд со Сходненской улицей, а также беспрепятственную связь с МКАД и дополнительную связь с Пятницким шоссе. Строительство тоннеля ведётся в рамках второго этапа реконструкции Путилковского шоссе, завершить работы должны в конце 2024 года.

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#путилковское шоссе
#строительство
#дорогимо
#красногорск
#минтранс мо
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Школьники смогут записаться онлайн на экзамены через Добродел
31 января 2024, 12:02

Фото: istockphoto / Ridofranz

Добродел поможет записаться на экзамены онлайн. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Теперь школьники Московской области могут записываться на ЕГЭ или ОГЭ онлайн с помощью приложения «Добродел».

«Услуга «Запись на единый государственный экзамен и основной государственный экзамен» находится в разделе «Услуги» — «Все услуги» — «Образование». Электронной услугой могут воспользоваться как сами дети в возрасте 14 лет и старше самостоятельно, так и их законные представители», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что при подаче заявления необходимо будет правильно указать сведения о заявителе, предметы, которые планирует сдавать школьник и период сдачи экзаменов.

​Онлайн-заявление на ЕГЭ можно подать ​до 1 февраля 2024 года, для сдачи ОГЭ — ​до 1 марта 2024 года.

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#добродел
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#огэ
#подмосковье
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Расписание электричек трёх направлений МЖД изменится в феврале
31 января 2024, 11:59

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

График движения некоторых пригородных поездов на Казанском, Белорусском и Савёловском направлениях Московской железной дороги изменится в феврале из-за работ по модернизации инфраструктуры, сообщает пресс-служба МЖД.
«В частности, путевые работы запланированы на перегоне Каналстрой — Талдом, они будут проводиться по будним дням с 1 по 13 февраля в период 9:40 до 15:30. Кроме того, продолжится модернизация на участках Соревнование — Вербилки и Дмитров — Каналстрой. На время работ некоторые электрички будут ходить по укороченному маршруту: от и до Лобни», — отмечается в сообщении.
На Казанском направлении работы будут проводить на участках Черусти — Кривандино и Куровская — Авсюнино, из-за чего также будет скорректирован график движения ряда электричек.

Актуальное расписание пригородных поездов размещено на сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на вокзалах и станциях.

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#мжд
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Жителям Подмосковья напомнили правила безопасного поведения на льду
31 января 2024, 11:35

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Лёд может быть ненадёжным даже в середине зимы и после сильных морозов. Об этом, а также о том, на что обращать внимание, чтобы не провалиться в воду, рассказали жителям Подмосковья работники Мособлпожспаса.
«Ледовый панцирь на водоёмах неоднородный, поэтому даже во время сильных холодов там могут быть хрупкие участки. Особенно опасны участки с сильным течением — лёд над ними тонкий. Ненадёжно ледовое покрытие и там, где есть вмёрзшие предметы, камыши или кустарник. Кроме того, хрупкостью всегда отличается лёд с тёмной поверхностью, так как он более восприимчив к солнечным лучам», — объяснили спасатели.
Кроме того, не следует идти по льду, засыпанному снегом, так как под сугробами может оказаться большая трещина или полынья.

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#мособлпожспас
#подмосковье
#московская область
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Женщина купила лотерейный билет за 1,8 тысячи рублей и выиграла 90 миллионов
В США женщина приобрела лотерейный билет и выиграла 90 миллионов рублей
31 января 2024, 11:32

Фото: istock / Chanatiptravel

В Соединенных Штатах женщина случайно приняла участие в и выиграла миллион долларов (около 90 миллионов рублей). Об этом сообщает WJTV.

В ноябре 2023 года «Лоттерея Миссисипи» анонсировала розыгрыш Jackson game, в котором главный приз составляет миллион долларов. 29 января американка пришла в пункт продаж лотерейных билетов. Она планировала купить несколько билетов Cash Pop, которые частенько берет. В очереди перед ней другая женщина купила Jackson game за 20 долларов (около 1,8 тысячи рублей) и она решила тоже купить его.

Спустя несколько часов она стерла защитный слой на билете, и поняла, что стала победительницей.

«Я сказала детям, что хочу сделать им сюрприз, когда мы вернемся домой. Сын пошутил, что я выиграла миллион долларов. Вместо этого я дала им печенье. Они были разочарованы, но затем я сказала, что и правда выиграла миллион долларов!» — поделилась женщина.

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#лотерея
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На соцконтракты в Подмосковье выделили 210 млн рублей
31 января 2024, 11:23

Фото: Istockphoto / leg Elkov

В Московской области на социальные контракты выделено более 210 млн рублей. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«В этом году выплаты по соцконтракту проиндексированы. Так, размер выплаты для поиска работы составляет около 20 тыс рублей ежемесячно. Чаще всего жители оформляют социальный контракт на открытие личного дела. Всего в региональном бюджете на соцконтаркты в этом году предусмотрено более 210 млн рублей», – уточнила Болатаева.
Как рассказали в Минсоцразвития Московской области, максимальный размер выплаты по социальному контракту на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности до 350 тыс рублей.

Оформить социальный контракт можно, подав заявление через федеральный портал госуслуг.

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#социальная поддержка
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Железнодорожники проводят уроки по профилактике травматизма с подмосковными школьниками
31 января 2024, 11:05

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Железнодорожники в 2024 году продолжат занятия по профилактике травматизма со школьниками в учебных центрах МЖД. об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сегодня интерактивный урок безопасности провели для учащихся гимназии РУТ (МИИТ).

«Программа была утверждена в конце 2022 года. В ее рамках разработан график «уроков безопасности» для учащихся столичных школ, которые проводятся на базе 4 подразделений Московского учебного центра профессиональных квалификаций МЖД: Лихоборского, Подбельского, Перовского и Пресненского, где проходят повышение квалификации железнодорожники разных профессий», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что все центры, где проходит обучение, оборудованы тренажерами и макетами, манекенами на которых отрабатываются необходимые для работы навыки, в том числе по оказанию первой медицинской помощи. Такие занятия помогают интерактивной форме узнать, к чему приводят нарушения правил безопасного нахождения на железной дороге.

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