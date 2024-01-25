Лидер хуситов назвал условия прекращения атак в Красном море

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Лидер группировки хуситов «Ансар Аллах» Абдул-Малик аль-Хуси заявил, что Йемен не прекратит атаки в Красном море до тех пор, пока гуманитарная помощь не прибудет в сектор Газа, включая еду и медикаменты. Об этом сообщает Reuters.
По словам аль-Хуси, с ноября минувшего года шиитские ополченцы применили более пятидесяти ракет и двухсот беспилотных летательных аппаратов в регионе Красного моря.
Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа подтвердил проведение ракетной атаки на американский корабль в Аденском заливе. Он уточнил, что все американские и британские корабли и подразделения, которые совершают военную агрессию против страны являются целью для ВС.
Напомним, за последнее время США развернули в Красном море наибольшее количество вооружений за многие десятилетия. Вашингтон рассматривает частые атаки хуситов при помощи беспилотников и крылатых ракет как попытку провоцировать ответные действия со стороны США.
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Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа подтвердил проведение ракетной атаки на американский корабль в Аденском заливе. Он уточнил, что все американские и британские корабли и подразделения, которые совершают военную агрессию против страны являются целью для ВС.
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Екатерина Коршунова