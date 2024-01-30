Режим «чёрного неба» введён в Красноярске из-за неблагоприятных метеоусловий

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В Красноярске ввели режим «чёрного неба» из-за неблагоприятных погодных условий, который продлится до 2 февраля.
Как сообщают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, в городе зафиксировано экологическое бедствие первой степени опасности. В таких условиях предприятия населённого пункта должны сократить количество выбросов в атмосферу на 15-20 %, а желательно как можно меньше времени проводить на улице.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал об аномальных погодных изменениях на северо-европейской территории России.
В прошлом году жители Красноярска писали петицию на имя президета России Владимира Путина с просьбой разобраться с проблемой предприятия, где не установлены современные высокоэффективные системы фильтрации, из-за чего город часто сталкивается с экологическими проблемами. А до этого глава Росприроднадзора Светлана Радионова критиковала «Русал» из-за выбросов Красноярского алюминиевого завода.
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Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал об аномальных погодных изменениях на северо-европейской территории России.
«Положительная аномалия — правда, приправленная сильным штормовым ветром — на северо-европейской территории. Завтра в Мурманске будет теплее, чем в Краснодаре и на Ставрополье. Температура воздуха в Заполярье выше 0 °С. Отклоняется от нормы на 12-16 °С», — поделился в беседе с RT Шувалов.
В прошлом году жители Красноярска писали петицию на имя президета России Владимира Путина с просьбой разобраться с проблемой предприятия, где не установлены современные высокоэффективные системы фильтрации, из-за чего город часто сталкивается с экологическими проблемами. А до этого глава Росприроднадзора Светлана Радионова критиковала «Русал» из-за выбросов Красноярского алюминиевого завода.
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Мелисса Тимофеева