«Результат спецоперации»: кто причастен к взрыву цистерны в Северомуйском тоннеле

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В грузовом перегоне в Бурятии загорелась цистерна с дизельным топливом во время движения поезда по тоннелю. По некоторым данным, причиной возгорания стало замыкание кабельной сети, однако ряд украинских источников сообщает, что к инциденту причастна Служба безопасности Украины. О том, что на самом деле произошло в тоннеле, читайте в материале «Радио 1».
В Бурятии загорелась цистерна в тоннеле
В ночь на 30 ноября на перегоне Итыкит — Окусикан в Бурятии загорелась цистерна с дизельным топливом во время движения поезда по тоннелю. Об этом сообщили в РЖД. На место аварии прибыли два пожарных поезда, которые устраняли последствия возгорания. В настоящее время огонь потушен. Жертв удалось избежать.
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Объем повреждений продолжает устанавливаться. В компании также отметили, что часть поездов были направлены по альтернативному маршруту из-за инцидента. Однако полного блокирования движения не было.
Диверсанты взорвали поезд с в Северомуйском тоннеле
Вскоре после ЧП на перегоне в Бурятии, в украинских изданиях появилась информация о том, что ко взрыву причастны спецслужбы страны. Во время движения грузового поезда по Байкало-Амурской магистрали в Северомуйском тоннеле, сработали четыре взрывных устройства. Об этом сообщило агентство «Украинская правда» со ссылкой на неназванные источники.
«Взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Северомуйском тоннеле — результат спецоперации СБУ», — утверждают авторы статьи.
Кроме того, собеседники издания подчеркнули, что объект для осуществления диверсии был выбран не случайно. Информаторы заявили, что перегон в Бурятии является единственным серьезным путем железнодорожного сообщения между Россией и Китаем, по которому якобы идут военные поставки.
Российская сторона не подтверждает информацию о том, что причиной взрыва могло быть взрывное устройство.
Цистерна с топливом загорелась в Бурятии: причины
Причиной пожара в грузовом поезде, следовавшему по Северомуйскому тоннелю, стало замыкание кабельной сети. Об этом сообщила пресс-служба восточно-сибирской транспортной прокуратуры.
Машинист поезда сообщил, что в момент, когда грузовой состав начал въезжать в тоннель, он услышал хлопок, после чего начался пожар. Прибывшие на место происшествия оперативные службы ликвидировали возгорание. В результате происшествия, три вагона-цистерны были сильно повреждены. Один из них выгорел полностью. Машинисту медицинская помощь не понадобилась.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Северомуйский тоннель в Бурятии
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Железнодорожный тоннель в Бурятии открыли 5 декабря 2003 года. Строительство объекта продолжалось 26 лет. Тоннель является самым длинным в России. Его протяженность составляет 15 343 метра. Свое название объект инфраструктуры получил по Северо-Муйскому хребту, сквозь который он проходит.
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