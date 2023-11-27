В китайском МИД прокомментировали сообщение о строительстве тоннеля в Крым

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Сообщения о строительстве Россией и Китаем подводного тоннеля, который соединит Крым со всей остальной Российской Федерацией – это ложь, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во время брифинга.
«Что касается ложных сообщений, я не буду их комментировать», - заявил Вэньбинь.
Ранее издание The Washington Post, со ссылкой на информацию, полученную украинскими спецслужбами, сообщали российские бизнесмены и их китайские коллеги провели переговоры о строительстве подземного тоннеля, который соединит Крымский полуостров со всей остальной Россией.
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