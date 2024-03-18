РИА Новости Министр обороны Южной Кореи засомневался в событиях в Буче

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Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик, отвечая на вопрос РИА Новости, выразил сомнение в реальности украинской версии событий в Буче, о которых киевский режим ранее распространял данные, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих
«Что касается российской "резни в Буче", то, очевидно, что, поскольку пока это окончательно не установлено как явный факт, мне неуместно давать свои оценки», — заявил министр на пресс-конференции с иностранными СМИ, отвечая на просьбу прокомментировать возможность оставления тел якобы убитых гражданских лиц при организованном выводе воинских подразделений.Одновременно с этим, глава южнокорейского минобороны критически отозвался о действиях России в конфликте с Украиной, которые, по его словам, правительство Республики Корея «осуждает» и считает, что они «не должны происходить».
Напомним, российские военные заняли Бучу вскоре после начала спецоперации. 30 марта армия России покинула район. Уже через пару дней представители администрации Бучи сообщили о телах людей на улицах города. По версии министерства обороны России, военные из РФ не имеют к этому никакого отношения, а опубликованные материалы являются провокацией.
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