Лавров: Киев так и не опубликовал список предполагаемых погибших в Буче

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Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что Киев так и не опубликовал список предполагаемых погибших в Буче, с этим заявлением он выступил пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ.
«Никто ничего не расследует, никто никому ничего не рассказывает. Можно хотя бы получить список фамилий тех людей, чьи тела были продемонстрированы в Буче в качестве замученных и убитых? Полная тишина», - прокомментировал ситуацию Лавров.
Глава МИД РФ напомнил, что Киев так и не предоставил списки убитых, якобы, руками российских солдат. Он также призвал независимых журналистов провести расследование по факту этого происшествия.
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