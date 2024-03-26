РИА Новости: Тротуары Москвы после зимы вымыли специальным шампунем

Фото: Сайт правительства Москвы
Специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» помыли тротуары Москвы специальным шампунем впервые после минувшей зимы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «Автодора».
«Специалисты "Автодора" промыли концентрированным моющим средством асфальтобеннонные и плиточные покрытия городских тротуаров. Промывка покрытий специальным "шампунем" удаляет загрязнения, которые не смываются обычной водой», — говорится в сообщении.Масштабная промывка дорог и тротуаров традиционно проводится в конце марта, когда стабильно устанавливаются плюсовые температуры. Ее главная цель — удалить с асфальтовых, брусчатых и асфальтобетонных покрытий мазутные или масляные пятна, а также следы от шин.
Ранее специалисты приступили к очистке после зимы мостов, тоннелей, пешеходных переходов и других объектов.
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