Власти направят 12 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ инфраструктуры

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Глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о выделении 12 миллиардов рублей регионам на обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Планируется использовать их для обновления инженерных сетей, ремонта котельных и очистных сооружений, с целью уменьшения аварийности и обеспечения жителей качественными коммунальными услугами.
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