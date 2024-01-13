РИА Новости: В Калифорнии презентовали сверхзвуковой самолёт X-59

Фото: официальный сайт NASA
В калифорнийском городе Пламдейл корпорация Lockheed Martin совместно с NASA представили экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59
«Это крупное достижение стало возможным только благодаря напряженной работе и изобретательности НАСА и всей команды X-59», — сказала заместитель администратора NASA Пэм Мелрой.X-59 является центральным элементом миссии NASA Quesst, которая направлена на решение одной из основных проблем, связанных с коммерческими сверхзвуковыми полетами над сушей, путем уменьшения звуковых ударов. Дело в том, что в течение последних 50 лет США и другие страны запрещали такие полёты из-за беспокойства жителей, вызванного громкими и пугающими звуковыми ударами в лежащих внизу населённых пунктах.
Как только НАСА завершит лётные испытания, агентство отправит самолёт над несколькими выбранными городами по всей территории США, собирая информацию о звуке, который издает X-59, и о том, как его воспринимают люди. НАСА предоставит эти данные Федеральному управлению гражданской авиации и международным регулирующим органам.
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