Рыбаки на Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар

Фото: IStock/ Debora Vandor
Рыбаки на промышленном судне обнаружили разведывательный воздушный шар у берегов Аляски, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Агенты ФБР собираются встретить рыбацкое судно, как только оно прибудет в порт. А найденный шар планируется переместить в лабораторию ФБР для дальнейшего исследования.
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