Российским дипломатам не дали посетить военно-мемориальное кладбище на Аляске

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Посольство России в Вашингтоне сообщило, что их дипломатам вновь не разрешили посещение военно-мемориального кладбища «Форт-Ричардсон» в окрестностях Анкориджа на Аляске. Информация об этом появилась в Telegram-канале дипломатической миссии.
Российские дипломаты вместе с соотечественниками провели церемонию возложения цветов к мемориалу ветеранов войн в центре Анкориджа, а также почтили память краснофлотца Михаила Анисимова на кладбище «Эвергрин Вашелли» в Сиэтле.
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