Радио1
Главная / Новости / Общество/ Риэлтор Баранюк назвала самое удачное время для сделок с недвижимостью

Риэлтор Баранюк назвала самое удачное время для сделок с недвижимостью

Риэлтор Баранюк: Настало самое удачное время для покупки или продажи жилья
13 марта 2024, 15:20
Фото: istockphoto/simpson33

Фото: istockphoto/simpson33

В настоящее время настал самый удачный момент для продажи своей квартиры, если ранее существовали такие планы. Об этом свидетельствует сочетание ряда внешних и внутренних факторов, влияющих на рынок жилой недвижимости.
Об этом в беседе с РИАМО сообщила руководитель отдела продаж одной из компаний, работающих в сфере недвижимости, Дарья Баранюк. Она отметила, что наблюдается начало этапа охлаждения на рынке вторичного жилья, поэтому собственники, снимающие свои квартиры с экспозиции в надежде затем продать её по более выгодной цене, выбирают в корне неверную стратегию.

В настоящее время закончился период ажиотажного спроса, вызванного повышением ключевой ставки, и теперь ожидается обратная коррекция цен. При этом эксперт не советует и покупателям недвижимости откладывать в долгий ящик приобретение квартиры в надежде на общее снижение стоимости жилья. Она отметила, что коррекция цен всегда происходит неравномерно. Сначала дешевеют не самые ликвидные объекты — в старых домах, удалённых локациях либо большие по площади.


Поэтому сейчас не стоит тянуть ни с покупкой, ни с продажей квартиры, считает эксперт. И для того, и для другого наступило наиболее подходящее время.

Читайте также:

Финансист Разуваев не рекомендовал покупать недвижимость с целью заработка

Риэлтор Барсуков допустил отсутствие повышения цен на недвижимость в декабре

Опрос: Россияне готовы тратить на недвижимость и путешествия
#эксперт
#квартиры
#снижение
#собственники
#недвижимость
#покупка
#продажа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвичам назвали самые тёплые дни недели
Синоптик Ильин назвал самыми тёплыми четверг и пятницу
13 марта 2024, 16:06

Фото: istockphoto.com/Smileus

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что самыми тёплыми днями недели в Московском регионе на этой неделе станут четверг и пятница.
«С сегодняшнего дня и до субботы можно одной градацией указать 3-8 °С в Москве и области. Наиболее тёплые дни будут у нас в Москве четверг и пятница. В четверг и пятницу до 7 °С в Москве воздух будет прогреваться. На солнце ощущение будет очень приятное», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

Однако, по его словам, ближайшие две ночи будут морозными.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Европейской части России ожидается постепенное потепление.

Читайте также:

Синоптик Вильфанд предупредил о потеплении в Европейской части РФ

Синоптик Шувалов: «Это первая неделя, когда весна уверенно вступит в свои права»

Синоптик Ильин: «Декабрь стал самым снежным месяцем уходящей зимы»
#весна
#неделя
#погода
#москва
#прогноз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер Молдавии предупредил политиков о наказании за визиты в Россию
Речан: молдавских политиков могут привлечь к ответственности за визиты в Россию
13 марта 2024, 15:55

Фото: istock / Iuri Gagarin

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан не исключил возможности привлечения молдавских политиков к ответственности за их визит в Россию.
Отвечая на вопросы журналистов на брифинге, глава молдавского правительства заявил, что они «правильно поняли» его позицию, передает РИА Новости. Он отметил, что за последние два года власти Молдавии продемонстрировали готовность обеспечивать общественный порядок в стране.

«Мы будем продолжать выявлять тех, кто подрывает государственность Молдавии», — подчеркнул Речан.
На прошлой неделе с рабочим визитом в России находилась глава Гагаузии Евгения Гуцул. На брифинге она рассказала о результатах поездки, отметив, что обратилась к России с просьбой о создании счетов для жителей автономии для получения финансовой поддержки, а также договорилась с руководителями нескольких российских регионов о развитии экономических связей.

Читайте также:

Молдавия приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Молдавия обвинила Приднестровье в пропаганде после обращения за помощью к РФ

Молдавия должна погасить задолженность в $340 тыс. за членство в МПА СНГ
#обращения
#поездки
#новости
#молдавия
#приднестровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С начала года 300 подмосковных многодетных семей получили земельные участки
13 марта 2024, 15:48

Фото: istockphoto / Fokusiert

Более 300 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Самое большое количество льготных земель было выделено в Подольске, Ленинском, Домодедово, Истре и Солнечногорске.

«В Подмосковье почти за тринадцать лет землю получили 36162 многодетные семьи. Округами-лидерами, которые за все время действия областного закона обеспечили землей практически 100% многодетных семей, стали Лотошино, Протвино и Ступино. Органы местного самоуправления ежегодно формируют пул участков для предоставления многодетным семьям, каждый год обеспечиваются землей более 2 тысяч семей, и в этом году стоит аналогичная задача», — поделилась министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Стоит отметить, что в общей сложности за два месяца земельные участки смогли получить 308 многодетных семей Московской области.

Читайте также:

В Москве с 4 по 5 апреля пройдет форум «Крепкая семья: Всё беременным!»

Путин объявил о запуске новой национальной программы «Семья»

На жилищные сертификаты многодетным семьям Подмосковья выделили 350 млн рублей
#подмосковье
#семьи
#земельные участки
#наталья адигамова
#многодетные семьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РЖД вводят скидку 15% на путешествия с детьми
РЖД: Пассажиры с детьми в Год семьи смогут путешествовать со скидкой 15%
13 марта 2024, 15:37

Фото: iStock/SbytovaMN

В Год семьи в РЖД запустили акцию «Путешествуй с детьми», в рамках которой будет действовать скидка 15% на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования для россиян, которые едут с детьми до 18 лет, сообщил глава РЖД Олег Белозёров на пленарном заседании Госдумы.
В рамках акции скидка в размере 15% предоставляется на проезд взрослых пассажиров с детьми в купейных вагонах РЖД на поездах дальнего следования. При этом действует ограничение при покупке билетов — их можно приобрести не более четырех в одни руки.

Планируется, что новый тариф «Путешествуй с детьми» будет активен в весенний и осенне-зимний периоды.

В летний период у РЖД действуют другие тарифы со скидками. Россияне могут воспользоваться круглогодичным тарифным планом «Большая семья», предоставляющим скидку 15% на проезд в купе семьям с тремя и более детьми, а также тарифом «Счастливые каникулы», который дает скидку в 50% на билеты для детей от 10 до 17 лет.

Покупая билет в купе двухэтажного поезда для ребенка от 10 до 17 лет, можно использовать тариф «Школьный». По нему предоставляется скидка в размере 50% от стоимости проезда в плацкартном вагоне.

Приобретать билеты можно заранее, как правило, продажи стартуют за два месяца до намеченной даты поездки. В холдинге «Российские железные дороги» уточнили, что покупку билетов можно осуществлять официальном сайте компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах железнодорожных вокзалов в городах.

Читайте также:

«Яндекс Путешествия» возглавил рейтинг сервисов онлайн-бронирования отелей

Россиянки назвали самые безопасные направления для женского туризма

Прямой поезд из Нижнего Новгорода в Минск запустили зимой
#ржд
#путешествия
#год семьи
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские учёные доказали важность периода восстановления для киберспортсменов
13 марта 2024, 15:25

Фото: istockphoto.com/fpphotobank

Учёные Томского государственного университета провели исследование и выяснили, что киберспортсмены нуждаются в восстановлении после соревнований точно также, как и обычные спортсмены.
Отмечается, что до этого полноценных исследований на тему восстановлений киберспортсменов после турниров, по сути, не было. Однако киберсоревнования несут такую же нагрузку в себе для человека, как и привычные обычному спортсмену состязание.

«По показателям сердечного ритма мы говорим, насколько вегетативная нервная система находится в состоянии стресса, как долго стресс сохраняется после турниров и насколько необходимо это состояние нивелировать. Несмотря на высокие показатели силы нервных процессов, помехоустойчивости и скорости реакции, в этот период киберспортсменам нужно восстановление», — пояснила в беседе с RT кандидат медицинских наук, доцент кафедры спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и медицины ТГУ Юлия Калинникова.

Ранее специалисты напомнили об удивительном, технологичном материале – хризотиле, который используют в 300 видах продукции, в том числе и в предметах, связанных с довольно «экстремальными» ситуациями. Как пишет utro.ru, материал находится в составе чёрных ящиков самолётов, его применяют в военной промышленности и используют для изготовления специальных обмундирований, амуниций, спецодежд.

До этого российские разработчики роботизированных станций обслуживания беспилотников «Русдронопорт» создали автономный дронопорт, способный анализировать данные.

Читайте также:

Российские учёные создали автономный дронопорт для анализа данных

Телескоп «Джеймс Вебб» обнаружил самую старую мёртвую галактику

«Смерть на прилавке»: Названы продукты из магазина, которые нас медленно убивают
#стресс
#ученые
#киберспорт
#здоровье
#наука
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актер из «Звездных войн» попал в психиатрическую лечебницу с тяжелым диагнозом
13 марта 2024, 15:20

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Американский актер Джейк Ллойд, который снялся в фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», попал в психиатрическую лечебницу с тяжелым диагнозом. Об этом сообщила мать актера в беседе со Scripps News.
Джейк Ллойд в далеком 1999 году сыграл маленького Энекина Скайуокера, который по сюжету фильма стал злодеем Дартом Вейдером. В школьные годы Ллойд страдал ментальным расстройством и утверждал, что видит параллельные реальности. В юности актер жаловался, что его преследуют незнакомые люди с «черными глазами».

Лекарства, которые выписывали Ллойду психологи, не спасали ситуацию. В зрелом возрасте врачи выявили у актера параноидную шизофрению. Диагноз стал серьезным ударом для мужчины и вогнал его в глубокую депрессию. В марте 2023 года он устроил автокатастрофу, перевернув свой автомобиль посреди шоссе. После Ллойда поместили в психологическую лечебницу сроком на полтора года.

По словам матери, сейчас ему стало немного получше, актер начал идти на контакт с родственниками.

Читайте также:

На Алтае пьяный псих-наркоман хотел поджечь отдел полиции

Эксперты объяснили источник мужских страхов перед близостью с женщиной

Детский психолог Никифорова не рекомендовала детям играть в ужастики
#шоу-бизнес
#болезни
#актеры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Качество и безопасность»: россиянам рассказали, на что обращать внимание при выборе вина
Правозащитник Павлов: приобретать алкоголь лучше в проверенных магазинах
13 марта 2024, 15:01

Фото: istockphoto.com/ipopba

13 марта – Международный день белого вина. О том, на что стоит обратить внимание при покупке напитка, и какому производителю отдать предпочтение, читайте в материале «Радио 1».
Отечественные производители вина достигли очень хороших результатов в сфере производства, и тем самым, за счет более простой логистики. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал председатель организации «Общественная потребительская инициатива», заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.
«Вполне качественным и достойным продуктом сейчас обеспечиваются потребители. В целом, если говорить про импортное вино, то в зависимости от его вида цена соотносится с качеством. Это обусловлено и логистическими расходами, откуда это вино везут, и сортами винограда, и прочими факторами, влияющими на объём выпуска и количество партий, их эксклюзивность и прочее», — сообщил эксперт.

Он также рассказал, на что нужно обращать внимание при выборе белого вина.

«Базовые вещи, на которые стоит обращать внимание, это наличие акцизных марок, целостность бутылки, соблюдение условий хранения, чтобы не было слишком жарко. Опять же, приобретать алкоголь лучше в проверенных магазинах, которые имеют соответствующею лицензию на продажу. Эти базовые вещи позволят обеспечить качество и безопасность», — рассказал Павлов.

Он также напомнил, что открытые бутылки не рекомендуется хранить долго. По его словам, это влияет на вкусовые качества и различные процессы, которые могут происходить из-за несоблюдения условий хранения. Самая приемлемая температура для хранения вина — комнатная, заключил эксперт.

Читайте также:

Молдавские виноделы представили вино, созданное с помощью ИИ

Хирург Умнов: Вино способно разрушить мозг

Стало известно, на сколько подорожает вино после Нового года
#эксперт
#алкоголь
#качество
#температура
#вино
#цена
#производители
#роспотребнадзор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловском Посаде снесли аварийные склады
13 марта 2024, 15:01

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Складские постройки, находящееся в аварийном состоянии, снесли на улице Будённого в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Кирпичные одноэтажные складские постройки общей площадью свыше 500 квадратных метров долгое время стояли заброшенными и обветшали. Основные конструктивные элементы частично разрушились. В итоге постройки признали аварийными и подлежащими ликвидации. Осенью 2023 года строения демонтировали, в настоящее время участок под ними очищен от строительного мусора», — говорится в сообщении.
Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, ещё не принято.

Всего в Павлово-Посадском округе было выявлено 193 ветхих строения, а также недостроев и объектов, возведённых без разрешительной документации. В настоящее время снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами 127 объектов. Работа в этом направлении будет продолжена.

Читайте также:

В Малаховке снесли обветшавший деревянный детсад

В Ленинском округе построят два многоэтажных паркинга на 300 и 500 машин

В Тучкове снесли аварийный двухэтажный жилой дом
#павловский посад
#снос
#склад
#мособлархитектура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске прошла встреча с женским активом Подмосковья
13 марта 2024, 14:54

Фото: пресс-служба министерства территориальной политики Московской области

В стенах Правительства Московской области прошла встреча с женским активом Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.
В рамках встречи активистки смогли в формате диалога пообщаться с зампредом Правительства МО Марией Нагорной и обсудить выборы Президента Российской Федерации.

«Наша страна находится в моменте, когда маски сорваны, и перед нами стоит очередной вызов- неделя до выборов Президента Российской Федерации. Подмосковье занимает второе место в России по количеству избирателей. Мы — опорный регион, на котором лежит большая ответственность за будущее государства. Не бывает победы, если сидеть на месте. Ребята воюют там, а мы здесь. Противостоим в информационной войне коллективному Западу и напоминаем близким, друзьям, тем, кто нам доверяет, о том, насколько важно не ограничиться словами и намерениями, а совершить действие — проголосовать. Наши выборы честные, удобные и про справедливость», — поделилась Мария Нагорная.

Стоит отметить, что в рамках мероприятия женщин поздравили с прошедшим праздником.

Читайте также:

Сотрудникам Центра подготовки космонавтов вручили награды правительства Подмосковья

Жителей Мытищ пригласили принять участие во всероссийском голосовании по благоустройству

Победительница конкурса «Лидеры России» из Подмосковья встретилась с президентом
#подмосковье
#выборы
#будущее
#мария нагорная
#женщины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф