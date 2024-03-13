Риэлтор Баранюк назвала самое удачное время для сделок с недвижимостью

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В настоящее время настал самый удачный момент для продажи своей квартиры, если ранее существовали такие планы. Об этом свидетельствует сочетание ряда внешних и внутренних факторов, влияющих на рынок жилой недвижимости.
Об этом в беседе с РИАМО сообщила руководитель отдела продаж одной из компаний, работающих в сфере недвижимости, Дарья Баранюк. Она отметила, что наблюдается начало этапа охлаждения на рынке вторичного жилья, поэтому собственники, снимающие свои квартиры с экспозиции в надежде затем продать её по более выгодной цене, выбирают в корне неверную стратегию.
В настоящее время закончился период ажиотажного спроса, вызванного повышением ключевой ставки, и теперь ожидается обратная коррекция цен. При этом эксперт не советует и покупателям недвижимости откладывать в долгий ящик приобретение квартиры в надежде на общее снижение стоимости жилья. Она отметила, что коррекция цен всегда происходит неравномерно. Сначала дешевеют не самые ликвидные объекты — в старых домах, удалённых локациях либо большие по площади.
Поэтому сейчас не стоит тянуть ни с покупкой, ни с продажей квартиры, считает эксперт. И для того, и для другого наступило наиболее подходящее время.
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В настоящее время закончился период ажиотажного спроса, вызванного повышением ключевой ставки, и теперь ожидается обратная коррекция цен. При этом эксперт не советует и покупателям недвижимости откладывать в долгий ящик приобретение квартиры в надежде на общее снижение стоимости жилья. Она отметила, что коррекция цен всегда происходит неравномерно. Сначала дешевеют не самые ликвидные объекты — в старых домах, удалённых локациях либо большие по площади.
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Александр Бойцов