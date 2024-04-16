«Риски серьезные»: Эксперт рассказал о весеннем сборе грибов в лесах

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Весенний сезон сбора грибов открыт. Грибники по всей стране уже вышли на долгожданную охоту и начали активно собирать съедобные строчки.
В каких местах категорически нельзя собирать грибы, в беседе с «Радио 1» рассказал председатель организации «Общественная потребительская инициатива», заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.
Также эксперт рассказал, что все грибы нужно обрабатывать, однако у каждого вида есть свои особенности и правила обработки.
Специалист предостерёг от отравления, перечислив симптомы, которые могут быть как со стороны желудочно-кишечного тракта, так и со стороны сосудистой системы: боли в животе, головные боли, рвота, расстройство пищеварения и прочее.
По мнению Олега Павлова, всё, что связано с частным сбором грибов и последующей реализацией, в любом случае имеет определенные риски, потому что никто не может гарантировать, что продукт будет качественным и безопасным. Если есть желание употреблять грибы, то лучше их покупать в местах организованной розничной торговли, в торговых сетях, заключил собеседник.
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«Нельзя собирать во всех местах, где есть факторы промышленного загрязнения: транспорт, различные производства, различные сельхозобъекты, связанные с животноводством, птицеводством, различная химическая и нефтеперерабатывающая промышленность. Любой фактор промышленного и сельскохозяйственного загрязнения способен ухудшить качество грибов и сделать их несъедобными», — сообщил специалист.
Также эксперт рассказал, что все грибы нужно обрабатывать, однако у каждого вида есть свои особенности и правила обработки.
«В зависимости от вида они могут требовать либо минимальной обработки, либо очень длительной: вымачивание в определённой воде с определенным содержанием соли, термическая обработка, замораживание — все эти процедуры позволяют в некоторых случаях уменьшить риски отравления или их исключить», — поделился собеседник.
Специалист предостерёг от отравления, перечислив симптомы, которые могут быть как со стороны желудочно-кишечного тракта, так и со стороны сосудистой системы: боли в животе, головные боли, рвота, расстройство пищеварения и прочее.
«Всё это зависит от возраста человека, веса организма и от наличия хронических заболеваний. Симптомы могут проявляться от нескольких часов до нескольких десятков часов — риски серьезные. При всех симптомах следует обращаться к врачу» — сказал эксперт.
По мнению Олега Павлова, всё, что связано с частным сбором грибов и последующей реализацией, в любом случае имеет определенные риски, потому что никто не может гарантировать, что продукт будет качественным и безопасным. Если есть желание употреблять грибы, то лучше их покупать в местах организованной розничной торговли, в торговых сетях, заключил собеседник.
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Анастасия Бондарева