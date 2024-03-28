РККК собрал для пострадавших и семей погибших в «Крокусе» 1,2 миллиарда рублей

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Российский Комитет Красного Креста собрал свыше 1 миллиарда рублей на помощь семьям погибших и раненным в «Крокусе». Об этом говорится в Telegram-канале РККК.
В ведомстве отметили, что по первым 33 семьям было принято решение о выделении материальной помощи уже в данный момент. Российский Красный Крест начал выплачивать пострадавшим от 300 до 450 тысяч рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что Подмосковье вместе со столичным правительством приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус сити холле». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что Подмосковье вместе со столичным правительством приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус сити холле». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова