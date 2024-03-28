Первый из обвиняемых в теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

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Аминчон Исломов первым из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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