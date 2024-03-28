Первый из обвиняемых в теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу 43-летнего мужчину, который регулярно истязал, удерживал на цепи и лишал пищи свою 12-летнюю дочь. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов города.