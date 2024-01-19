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Роман Абрамович тайно обратился в московскую больницу из-за проблем с сердцем

Mash: Роман Абрамович тайно обратился в больницу Москвы из-за проблем с сердцем
19 января 2024, 15:36
Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Бизнесмен Роман Абрамович тайно посетил московскую клинику с жалобами на проблемы с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 57-летний миллиардер посетил одну из лучших больниц столицы 16 января во время своего делового визита, о котором он ранее не сообщал.

По данным канала, чтобы не раскрывать свою личность, Абрамович зарегистрировался на приём под псевдонимом, пришёл в тёмных очках и шарфе в сопровождении охраны.


При этом конспирация не помогла Абрамовичу, которого узнали все врачи и пациенты.

Предполагается, что Абрамович прибыл в Москву из-за металлургической и горнодобывающей компании Evraz, в которой он владеет долей в 28,64%. Именно из-за неё с Абрамовича не снимают санкции ЕС. Возможно бизнесмен собирается разорвать сотрудничество с компанией.

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#москва
#больница
#врачи
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Ремонт первого котла проблемной котельной в Электростали начнётся в понедельник
19 января 2024, 16:18

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Во все многоквартирные дома Электростали, которых более 1 тыс, подаётся тепло. Об этом стало известно по итогам посещения городского округа председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым. Вместе с главой муниципалитета Инной Волковой он проверил ход ремонта и модернизации котельной «Восточная», сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Год начался с аварий сразу в нескольких муниципалитетах, связанных с отоплением и энергоснабжением. В Электростали сбои в работе частной котельной, обслуживающей микрорайон Восточный, оставили без тепла несколько десятков многоквартирных домов. Проблемы коснулись и социальных объектов. По словам Брынцалова, ситуация требовала немедленного решения. На ликвидацию последствий аварий были брошены все силы.
«Работы на котельной ведутся, средства выделены из резервного фонда правительства Московской области. Убедился, что всё идёт по графику. На сетях устраняются утечки. Привели в порядок насосное оборудование. Важная задача – ремонт двух аварийных котлов. Для этого куплено и установлено оборудование, сформирована бригада. Приступить к ремонту первого котла должны в понедельник. На это понадобится семь дней. После этого начнётся ремонт второго котла», – поделился планами Брынцалов.
Тепло в домах сейчас помогают сохранять пять блочно-модульных котельных, которые были размещены в тепловом пункте. Брынцалов осмотрел и эти объекты. Эти котельные частично высвободили нагрузку на «Восточную». Это позволит отремонтировать котёл без значительного снижения температуры теплоносителя.

10 января Брынцалов уже посещал котельную «Восточная». Ситуацию с ремонтом он держит на постоянном контроле.

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#отопление
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#подмосковье
#электросталь
#котельная
#игорь брынцалов
#мособлдума
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ВС РФ нанесли 17 групповых ударов по объектам ВПК Украины
19 января 2024, 16:17

Фото: РИА Новости/Стрингер

За минувшую неделю российские военные нанесли 17 групповых ударов по объектам ВПК Украины и местам расположения живой силы ВСУ, иностранных наёмников и националистов. Об этом заявили в Минобороны России.
«В период с 13-го по 19-е января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что в результате российских ударов были уничтожены вражеские объекты военно-промышленного комплекса, где ремонтировали боевую технику и вооружение. Также на пораженных предприятиях изготавливали боеприпасы, порох и разведывательно-ударные дроны.
Кроме того, ударами ВС РФ были поражены пункты временной дислокации ВСУ, иностранных наёмников и националистов.

В Минобороны РФ подчеркнули, что все цели были достигнуты и уничтожены.

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#боеприпасы
#вооружение
#всу
#вс рф
#дроны
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Главу узбекского землячества Баратова могут арестовать за возбуждение ненависти
СК запросил арест главы узбекского землячества Баратова за возбуждение ненависти
19 января 2024, 16:04

Фото: iStock/Zolnierek

В Замоскворецкий столичный суд обратились следователи с ходатайством об аресте главы узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова за возбуждение ненависти или вражды в публикации поста об участниках спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.
«В суд поступило ходатайство следствия об аресте Баратова, оно будет рассмотрено сегодня», - говорится в сообщении.

Накануне председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после оскорбительного поста Баратова в адрес участников специальной операции.

Согласно информации ведомства, в социальных сетях Баратов опубликовал пост, в котором называет участников спецоперации «петухами» и утверждает, что его задевает термин «русский». После чего военные корреспонденты РФ обратились к председателю СК РФ с просьбой отреагировать на данные оскорбительные заявления.

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#военные
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#данные
#пост
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#ск рф
#бастрыкин
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Названа самая популярная подработка у россиян в новогодние праздники
Исследование: Чаще всего россияне подрабатывали водителями
19 января 2024, 16:02

Фото: istockphoto.com/Hakase_

Исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показало, что наиболее популярной среди россиян подработкой в период новогодних праздников стала работа водителя.
Также люди подрабатывали разнорабочим, сборщиком заказов, курьером, аниматором и промоутером.

Как передаёт Газета.ру, подрабатывали на январских выходных 19% опрошенных. При этом, большинство из них (57%) заработали менее 10 тыс. рублей.

Ранее опрос «Группы Ренессанс Страхование» и исследовательского центра «Зарплата.ру» показал, что 55% россиян хотели стать профессиональными музыкантами. Отмечалось, что 77% респондентов высказали мнение о том, что в перспективе 3-5 лет профессия музыканта сохранится, а сами исполнители будут популярны всегда.

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#люди
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На строительстве школы в Климовске обустраивают фундамент
19 января 2024, 15:55

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят на улице Победы в городе Климовск подмосковного округа Подольск, ход работ проверили специалисты Главгосстройнадзора Московской области.

«Строительство началось в конце 2023 года. Сейчас на объекте ведут земляные работы, обустраивают фундамент и подземные конструкции», — говорится в сообщении.

Ввести новую школу в эксплуатацию планируется осенью текущего года. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Образование».


Согласно проекту, школа будет разделена на два блока — для младшеклассников и учеников средних классов. Для этих потоков предусмотрены отдельные входы. При этом доступ к таким общешкольным помещениям, как библиотека, столовая, медпункт и актовый зал, для учеников из младших и средних классов будет равным. На пришкольной территории создадут спортивное ядро и обустроят игровые площадки.

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#школа
#строительство
#климовск
#образование
#нацпроекты
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В Госдуме призвали сделать немодным эпатаж при выборе имени ребенка
Депутат Алтухов призвал сделать немодным эпатаж при выборе имени ребенка
19 января 2024, 15:54

Фото: iStock/Prostock-Studio

Стоит сделать немодным эпатаж и шокирование окружающих при выборе родителями имен для своих детей. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов. Так он прокомментировал частый выбор жителей Кубани имени Люцифер для своего ребенка.
Напомним, ранее в ЗАГСе Краснодарского края озвучили самые необычные имена детей, рожденных в 2023 году. Среди них оказались Люцифер, Бриллиант, Золотой, Нил и Валькирия.

«Что касается редких имен, думаю, что запрещать не стоит. Но это всегда вопрос этики и свободы выбора, а также ответственности родителей за будущее ребенка. В целом, нужно скорее сделать немодным эпатаж и шокирование окружающих, чем прибегать к запретительным инструментам», - цитирует РИА Новости Алтухова.

По его словам, Госдуме уже существует инициатива, согласно которой запрещается называть ребенка именем, несоответствующим его полу. Также запрещается давать имя, в котором содержатся цифры, буквенно-цифровые обозначения и знаки, не считая дефиса. Также нельзя ребенку давать имя с содержанием мата, титулов, титулов и должностей.

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#будущее
#новости
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Подмосковные курсанты Росгвардии приняли участие в учебной стрельбе
19 января 2024, 15:52

фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

В Подмосковье курсанты патриотического движения Росгвардии «Гвардейская смена» приняли участие в учебной стрельбе. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
В учениях по практической стрельбе приняли участие курсанты подмосковного подшефного колледжа «Энергия». Занятия проходили на базе профессионального учебно-стрелкового клуба.

«Инструктор по боевой и физической подготовке старший лейтенант полиции Денис Рощин, объяснил принцип действия автомата Калашникова и пистолета Макарова, а также провел для курсантов инструктаж по обращению с оружием. После ребята приступили к разборке и сборке учебных пистолета и автомата, а также продемонстрировали свою меткость в поражении учебных целей на различных дистанциях», — отметили в пресс-службе ведомства.

В завершении занятий бойцы спецподразделения Росгвардии и ветераны войск правопорядка поделились с курсантами своим служебным опытом.

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#подмосковье
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#ветераны
#росгвардия
#обучение
#стрельба
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«Пушистый клерк»: Уволенный из-за доноса кот Сергей сменит место работы
Уволенный из магазина в Зеленоградске кот Сергей получит новую должность в офисе
19 января 2024, 15:39

Фото: istock / Ivan Kovbasniuk

Уволенного из магазина в Зеленоградске (Калининградская область) кота Сергея устроят на новую работу. Котик будет трудиться в офисе торговой сети. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, ссылаясь на соцсети компании.

Сергей «работал» в магазине почти 3 года: он наблюдал за продавцами и фотографировался с покупателями. В 2022-м кота признали сотрудником года. Но зверя вынуждено уволили после жалобы одного из клиентов в Роспотребнадзор. Эта новость шокировала местных жителей, и они начали собирать подписи за то, чтобы их кота вернули.

«Мы постарались найти выход из ситуации с максимальной пользой для кота Сергея», — заявили представители магазина, где работал кот .
Там также добавили, что сейчас о котике заботится руководитель магазина.

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#роспотребнадзор
#соцсети
#жалобы
#компании
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РПЦ бесплатно передали 7 га земли в Богородском округе
19 января 2024, 15:35

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Земельный участок площадью 7,2 га безвозмездно передали Николо-Берлюковскому мужскому монастырю, который находится в деревне Авдотьино Богородского городского округа, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«На переданном храму участке планируется построить часовню и провести прочие землеустроительные работы», — отмечается в сообщении.
Глава Минимущества области Наталья Адигамова отметила, что на территории обители работает воскресная школа и ведется реставрация в званиях, которые ранее занимала психиатрическая больница. А новая часовня должна быть построена уже этим летом.

В минувшем году министерство согласовало безвозмездную передачу в собственность РПЦ 2,2 гектара, а 6,6 га должны быть переданы в пользование. Участки расположены в 17 округах Московской области.

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#богородский городской округ
#рпц
#земельные участки
#минимущества
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