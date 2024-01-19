Роман Абрамович тайно обратился в московскую больницу из-за проблем с сердцем

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
По данным канала, чтобы не раскрывать свою личность, Абрамович зарегистрировался на приём под псевдонимом, пришёл в тёмных очках и шарфе в сопровождении охраны.
Предполагается, что Абрамович прибыл в Москву из-за металлургической и горнодобывающей компании Evraz, в которой он владеет долей в 28,64%. Именно из-за неё с Абрамовича не снимают санкции ЕС. Возможно бизнесмен собирается разорвать сотрудничество с компанией.
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