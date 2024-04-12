«Росатом»: Ростехнадзор разрешил выпуск ядерного «топлива будущего» под Томском

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«Росатом» сообщил, что Ростехнадзор разрешил эксплуатацию объекта по выпуску ядерного «топлива будущего» под Томском. Об этом сообщила топливная компания «Росатома» ТВЭЛ.
Отмечается, что разрешение дали «Сибирскому химическому комбинату», который находится в Северске Томской области. На предприятии будет эксплуатироваться ядерная установка модуля фабрикации или рефабрикации плотного топлива.
Ранее директор станового офиса госкорпорации в Белоруссии Станислав Левицкий сообщил, что «Росатом» продолжает проведение переговоров с белорусскими партнёрами о проекте исследовательского ядерного реактора. Переговоры двух сторон в сентябре прошлого года проводились на базе Объединённого института энергетических и ядерных исследований в Соснах.
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Екатерина Коршунова