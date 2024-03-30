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«Росатом» разработал меры на случай ограничений экспорта российского урана

30 марта 2024, 15:59
Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Хотя ограничения на поставки российского урана на мировые рынки маловероятны, специалисты госкорпорации «Росатом» разработали специальные меры для снижения возможного ущерба для себя и покупателей в случае, если это всё-таки произойдёт.

Об этом говорится в отчетности АО «Атомэнергопром» (входит в госкорпорацию, консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли), опубликованной на сайте предприятия. Эти меры включают в себя возможность переноса заказов на внутрироссийские компании, юридическая защита интересов госкорпорации и так далее.

Компания «Атомэнергопром» обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии. Государственная корпорация, объединяющая гражданские активы атомной отрасли в России, утверждает, что подготовка к негативному сценарию в сфере экспорта урана — важная часть управления рисками.

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Раскрыты новые риски для ипотечников при покупке жилья в новостройке
Центробанк обнаружил новые риски при покупке новостройки в ипотеку
30 марта 2024, 05:57

Фото: iStock/Diy13

Центробанк, говоря о сомнительных схемах застройщиков на Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России», обратил внимание на новые риски, связанные с ипотекой на новое жилье, передает РБК.
По словам аналитика Банка России Александра Копылова, во многих случаях после завершения сделки часть средств дольщика выдается в виде аккредитива, а не переводится на счет эскроу. Эксперты предупреждают, что, в отличие от эскроу-счетов, аккредитивы не дают гарантий от неплатежеспособности банка.

По другой схеме застройщик продает квартиру дольщику по сниженной цене. Затем ценник поднимается до рыночной цены, и квартира продается по переуступке. В этом случае сумма, уплаченная конечным покупателем, не переводится на эскроу-счет и, соответственно, остается незащищенной. В этом случае подрядчик получает оплату сразу, не дожидаясь сдачи здания.

Третья опасность кроется в траншевой ипотеке, которая, судя по всему, выгодна россиянам.

«Это обуславливает вовлечение в спрос тех людей, которые сейчас не имеют достаточных средств, но рассчитывают их иметь в будущем. Но если их расчеты окажутся преувеличенными, возникает повышенный риск дефолта. Это проблема и для них, и для банка, выдавшего ипотеку»,–поясняют в регуляторе.

Ранее россиян предостерегали от массовых покупок квартир. Это может привести к проблемам с распределением общей долевой собственности, а договоренности о жилплощади осложняются постоянными переговорами с совладельцами.

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#застройщики
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Карты «Мир» перестали работать в Армении
РБК: В банках Армении перестали работать карты «Мир»
30 марта 2024, 01:20

Фото: iStock/Diy1

С 30 марта карты российской платежной системы «Мир» не принимаются в большинстве банков Армении, передает РБК.
Единственным исключением является ВТБ Армения. В настоящее время в Армении работают 53 филиала и более 190 банкоматов. Держатели карт могут снимать наличные в банкоматах и оплачивать услуги в онлайн-банках, отмечает газета.

Ранее, 19 марта, Национальная система платежных карт (НСПК) Российской Федерации получила уведомление о том, что участники платежной системы страны АрКа с 30 марта приостанавливают обслуживание карты «Мир».

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#армения
#сша
#россия
#карта «мир»
#банк
#банки
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Депутат Говырин: Россия не лишится детского питания из-за санкций
29 марта 2024, 20:23

Фото: iStock/dragana991

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что из-за санкционной политики Запада Россия не останется без детского питания.
Он подчеркнул, что наша страна способна себя обеспечить в этом плане. По его словам, российские производители не уступают зарубежным по качеству.

«У нас есть Ивановская область, которая производит много детского питания. Банка питания популярных детских иностранных производителей стоит около 2 тыс. рублей, новорождённому её хватит на неделю. В месяц, получается, 8 тыс. только на питание. А состав оставляет желать лучшего, химические иностранные добавки вызывают аллергическую реакцию», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Говырин.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявлял, что порядка 95% западных компаний, в том числе и австрийские, до сих пор работают в России.

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#питание
#производители
#россия
#санкции
#продукты
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Финансист Бабин заявил о связи между курсом рубля и Страстной пятницей
29 марта 2024, 19:30

Фото: iStock/champpixs

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что колебания курса рубля могут быть объяснены Страстной пятницей у католиков.
«Отсутствие торгов на большинстве ключевых бирж из-за праздничного выходного во многих странах может выступать одной из причин разнонаправленной динамики рубля. Мировой валютный рынок работает, но зарубежные участники нашего также могут отсутствовать из-за праздников, что может нарушить кросс-курсы валют и ослабить ликвидность», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.

Он добавил, что в случае, если обстановка в мире и санкционная политика в отношении России особенно не изменятся на следующей неделе, доллар можно будет ожидать на уровне 92-93 рубля.

Ранее кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица предполагал, что доллар в апреле будет стоить до 95 рублей.

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#доллар
#рынок
#рубль
#валюта
#экономика
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Россиян предупредили о подорожании какао
Экономист Чеглов спрогнозировал рост цен на какао на 20%
29 марта 2024, 18:45

Фото: iStock/ollinka

Доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что цены на какао в российских магазинах в скором времени вырастут на 15-20%.
«На фоне неопределенности с урожаем какао-бобов, проблемы логистики и резкого роста фьючерсных цен, ожидать рост розничных цен на какао нужно несколько выше предполагаемой инфляции. Потребитель спокойно отреагирует на 15-20% роста розничных цен в массовом сегменте в ближайшие полгода», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Чеглов.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев прогнозировал рост цен на мороженое в России на 5% уже к этому лету.

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#напитки
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Экономист Чирков заявил о росте упущенных доходов покинувших РФ западных фирм
29 марта 2024, 18:16

Фото: iStock/nespix

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил, что упущенные доходы покинувших Россию западных компаний в ближайшее время будут расти.
«Сумма упущенных доходов будет расти, потому что на растущем рынке упущенные доходы западных компаний будут становиться всё больше и больше. И шансов вернуться для западных компаний будет всё меньше. Попытки возврата, которые будут предприниматься, будут всё дороже», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Чирков.

Он добавил, что иностранные ушедшие компании стараются минимизировать ущерб от того, что покинули нашу страну.

Тем временем стало известно, что более 27 млрд рублей составляют инвестиции в проекты по созданию и развитию промышленных предприятий на территории Московской области с начала текущего года.

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#доходы
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Новак: правительство РФ не планирует снова запрещать экспорт дизеля
29 марта 2024, 16:38

Фото: iStock/Oxana Medvedeva

Правительство России не собирается снова вводить запрет на экспорт дизельного топлива, так как ситуация на внутреннем рынке с этим топливом стабильная. Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак.
«Нет, у нас дизель производится в достаточном объеме — в 2 раза больше, чем требуется для внутреннего рынка. (Если запретить – ред.), его будет некуда девать», — сказал Новак.

По его словам, все меры, предпринятые правительством в последнее время, обеспечили стабильное снабжение рынка и ситуацию по ценам.

Напомним, в 2023 году с 21 сентября по 17 ноября в России вводился запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Меры были приняты для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке. Также правительство России с 1 марта по 31 августа 2024 года ввело временный запрет на экспорт бензина, для дизеля запрета не было.

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#бензин
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#меры
#рф
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В Шаховской построят крупный животноводческий комплекс
29 марта 2024, 14:54

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Комплекс по выращиванию крупного рогатого скота откроет компания «Шаховская нива» в городском округе Шаховская, разрешение на строительство предприятия уже получено, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Новый комплекс будет рассчитан на 2400 коров с молодняком. Он станет одним из самых крупных в регионе по выращиванию крупного рогатого скота и по производству молока и мяса», — рассказал глава министерства Владислав Мурашов.
Он добавил, что общий объём инвестиций в проект составит около 3.8 млрд рублей. Благодаря новому предприятию в муниципалитете будет создано свыше 130 рабочих мест.

Завершить строительство и запустить животноводческий комплекс в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2025 года.

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#сельское хозяйство
#производство
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ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж
Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж
29 марта 2024, 11:23

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Запрет на перевод денежных средств из России зарубеж продлен на шесть месяцев, об этом сообщается в заявлении финансового регулятора.
В настоящее время, согласно введенному ранее ограничению, россияне могут осуществлять переводы держателям карт из недружественных стран, однако сумма не может превышать миллиона долларов. Мера продлена и будет действовать до 30 сентября 2024 года, уточнили в ЦБ РФ.

Прежде сообщалось, что рупнейший банк Китая остановил все расчеты с РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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