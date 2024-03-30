«Росатом» разработал меры на случай ограничений экспорта российского урана

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Хотя ограничения на поставки российского урана на мировые рынки маловероятны, специалисты госкорпорации «Росатом» разработали специальные меры для снижения возможного ущерба для себя и покупателей в случае, если это всё-таки произойдёт.
Компания «Атомэнергопром» обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии. Государственная корпорация, объединяющая гражданские активы атомной отрасли в России, утверждает, что подготовка к негативному сценарию в сфере экспорта урана — важная часть управления рисками.
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Александр Бойцов