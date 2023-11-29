Росгвардейцы обеспечили безопасную доставку ракеты «Союз 2.1а» до стартовой площадки на Байконуре

Фото: Росгвардия МО
Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области, дислоцированные на комплексе Байконур, обеспечили безопасность транспортировки ракеты-носителя «Союз 2.1а» до стартовой площадки. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Ракета-носитель с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-25» стартует с днём 1 декабря. Космический грузовик доставит на МКС 2,5 тонны грузов. Это вода, продукты, топливо и оборудование для научных экспериментов. Также на орбиту отправят ресурсное оборудование и одежду для экипажа», – говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что правоохранители участвуют не только в обеспечении безопасности при транспортировке ракет, но и в охране порядка в городе Байконуре. Под охраной росгвардейцев – более 200 объектов.
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Лора Луганская