В Подмосковье задержали подозреваемых в хищении автотранспорта на 29 млн рублей

Фото: Росгвардия МО
В Подмосковье задержали двоих подозреваемых в мошенничестве, связанном с лизингом специализированной техники. В операции участвовали сотрудники СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Было установлено, что гендиректор одной из фирм заключил с компанией заявителя договор лизинга техники, однако перестал выполнять его условия, не вернул технику и отключил установленные на ней GPS-маяки. Стоимость похищенного автотранспорта превышает 29 млн рублей. В результате силовики задержали злоумышленников в съёмной квартире», – сообщили в пресс-службе.Возбуждено уголовное дело. Задержанных проверяют на причастных к совершению аналогичных преступлений.
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Лора Луганская