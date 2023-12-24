Роскачество развеяло миф об опасном для человека излучении от телефонов

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Руководитель Роскачества Максим Протасов заявил, что радиоактивность телефонов является мифом, излучение от смартфонов находится на уровне бытовых приборов. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Протасова, не существует научного подтверждения о том, что телефоны излучают радиацию. Глава Роскачества отметил, что в среднем россияне используют мобильные телефоны более чем 2,5 часа в день, в данном случае вред больше получают зрение, руки, шея и психика.
Протасов заключил, что специалисты проводили измерения радиации, они находятся в пределах допустимого.
Ранее доктор биологических наук, сотрудник Института общей генетики РАН Илья Захаров-Гезехус объяснил, что излучение смартфона не оказывает серьёзного влияния на генную информацию человека.
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Екатерина Коршунова