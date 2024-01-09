Роскомнадзор заблокировал сайт ПЦУ на территории РФ за запрещённый контент

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Роскомнадзор заблокировал сайт Православной церкви Украины (ПЦУ) на территории России за распространение запрещённого контента, об этом сообщает «ТАСС».
«Доступ к указанному ресурсу ограничен на постоянной основе согласно статье 15.3-2 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в связи с неоднократным размещением запрещенного контента», — прокомментировали ситуацию представители ведомства.
В Роскомнадзоре также подчеркнули, что на сайте ПЦУ на регулярной основе распространялись сообщения, направленные на возбуждение ненависти по отношению у группам лиц, объединённым по национальному, социальному или религиозному признаку.
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Евгения Парфентьева