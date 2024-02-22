Роспотребнадзор Подмосковья участвует в реализации проекта «Здоровое питание»

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Роспотребнадзор Московской области принимает участие в реализации проекта «Здоровое питание» федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».
В рамках мероприятий данного проекта создана и успешно развивается уникальная диджитал-система
здоровое-питание.рф, где все россияне могут ознакомиться с самой актуальной и полезной информацией, проверенной научными экспертами. Также эта виртуальная экосистема содержит ряд платформ, популяризирующих правильное и сбалансированное питание, помогающих следить за своим рационом и выбирать качественные и безопасные продукты.
Среди них можно выделить сервис «Школа здорового питания», который содержит бесплатные видеоуроки для взрослых и детей. Они записаны под редакцией экспертов Роспотребнадзора и ФГБУН «Федеральный информационный центр питания и биотехнологии». «Книга рецептов — готовим вместе» — это современный онлайн-вариант «Книги о вкусной и здоровой пище», с которой так хорошо знакомы наши мамы и бабушки. Её особенность в том, что дополнить сборник рецептов может любой пользователь и тем самым поделиться полезным опытом с миллионами людей.
«Карта питания России» наверняка придётся по вкусу не только любителям здорового образа жизни, но также и тем, кто увлечён географией и этнографией. Здесь рассказывается о том, как и чем питаются во всех 89-ти регионах нашей страны. «4 сезона – тарелка здорового человека» представляет собой уникальную многофункциональную платформу, где каждый человек может подобрать индивидуальную программу питания и задать вопросы экспертам.
Раздел «Детям и родителям» — это комплексный развлекательный и познавательный ресурс, где в игровой форме представителям разных возрастных групп рассказывается о преимуществах здорового питания и правильного образа жизни. Наконец, «Ваши отношения с едой» – это удобный сервис, посвященный профилактике и лечению расстройств пищевого поведения.
Также совместно с «Комсомольской правдой» реализуется проект «Время питаться правильно». В одноименной рубрике на сайте https://www.kp.ru/daily/vremya-pitatsya-pravilno, в еженедельной печатной версии и в эфире радио «КП» на постоянной основе размещается самая актуальная и интересная информация по теме здорового питания: онлайн-конференции, видео-рецепты, мини-программы и многое другое.
На платформе «Здоровье ВКонтакте» при поддержке Роспотребнадзора, ФИЦ Питания, портала здоровое-питание.рф и в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты» запущен проект «Дневник питания». Платформа доступна по ссылке https://vk.com/health, а также во вкладке «Сервисы» в мобильном приложении «VK». С помощью этого сервиса можно следить за питанием в зависимости от того, в чём состоит личная цель: похудеть, нарастить мышечную массу, поддерживать форму и так далее.
Для дистанционного обучения на платформе https://fcrisk.ru/courses/ ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» разработана специальная «Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания для разных групп населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов окружающей среды. Это может быть связано с дефицитом микро- и макронутриентов, климатические условия. Напоминаем, что вся территория Московской области относится к территориям эндемичным по йододефицитным заболеваниям и пониженному содержанию йода в почве и питьевой воде.
Управлением Роспотребнадзора Подмосковья также создано облачное хранилище https://disk.yandex.ru/d/0A0TpxrUGbq67A. Оно содержит медиа-файлы различных форматов, подготовленных в рамках проекта «Здоровое питание».
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Среди них можно выделить сервис «Школа здорового питания», который содержит бесплатные видеоуроки для взрослых и детей. Они записаны под редакцией экспертов Роспотребнадзора и ФГБУН «Федеральный информационный центр питания и биотехнологии». «Книга рецептов — готовим вместе» — это современный онлайн-вариант «Книги о вкусной и здоровой пище», с которой так хорошо знакомы наши мамы и бабушки. Её особенность в том, что дополнить сборник рецептов может любой пользователь и тем самым поделиться полезным опытом с миллионами людей.
«Карта питания России» наверняка придётся по вкусу не только любителям здорового образа жизни, но также и тем, кто увлечён географией и этнографией. Здесь рассказывается о том, как и чем питаются во всех 89-ти регионах нашей страны. «4 сезона – тарелка здорового человека» представляет собой уникальную многофункциональную платформу, где каждый человек может подобрать индивидуальную программу питания и задать вопросы экспертам.
Раздел «Детям и родителям» — это комплексный развлекательный и познавательный ресурс, где в игровой форме представителям разных возрастных групп рассказывается о преимуществах здорового питания и правильного образа жизни. Наконец, «Ваши отношения с едой» – это удобный сервис, посвященный профилактике и лечению расстройств пищевого поведения.
Также совместно с «Комсомольской правдой» реализуется проект «Время питаться правильно». В одноименной рубрике на сайте https://www.kp.ru/daily/vremya-pitatsya-pravilno, в еженедельной печатной версии и в эфире радио «КП» на постоянной основе размещается самая актуальная и интересная информация по теме здорового питания: онлайн-конференции, видео-рецепты, мини-программы и многое другое.
На платформе «Здоровье ВКонтакте» при поддержке Роспотребнадзора, ФИЦ Питания, портала здоровое-питание.рф и в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты» запущен проект «Дневник питания». Платформа доступна по ссылке https://vk.com/health, а также во вкладке «Сервисы» в мобильном приложении «VK». С помощью этого сервиса можно следить за питанием в зависимости от того, в чём состоит личная цель: похудеть, нарастить мышечную массу, поддерживать форму и так далее.
Для дистанционного обучения на платформе https://fcrisk.ru/courses/ ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» разработана специальная «Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания для разных групп населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов окружающей среды. Это может быть связано с дефицитом микро- и макронутриентов, климатические условия. Напоминаем, что вся территория Московской области относится к территориям эндемичным по йододефицитным заболеваниям и пониженному содержанию йода в почве и питьевой воде.
Управлением Роспотребнадзора Подмосковья также создано облачное хранилище https://disk.yandex.ru/d/0A0TpxrUGbq67A. Оно содержит медиа-файлы различных форматов, подготовленных в рамках проекта «Здоровое питание».
Читайте также:
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Более 23 тысяч человек присоединились к онлайн-проекту «Здоровое поколение»
Сон, здоровый вес, сбалансированные питание: какие факторы помогут продлить жизнь?
Александр Бойцов