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Роспотребнадзор Подмосковья участвует в реализации проекта «Здоровое питание»

22 февраля 2024, 16:28
Фото: istockphoto/RossHelen

Фото: istockphoto/RossHelen

Роспотребнадзор Московской области принимает участие в реализации проекта «Здоровое питание» федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».
В рамках мероприятий данного проекта создана и успешно развивается уникальная диджитал-система

здоровое-питание.рф, где все россияне могут ознакомиться с самой актуальной и полезной информацией, проверенной научными экспертами. Также эта виртуальная экосистема содержит ряд платформ, популяризирующих правильное и сбалансированное питание, помогающих следить за своим рационом и выбирать качественные и безопасные продукты.

Среди них можно выделить сервис «Школа здорового питания», который содержит бесплатные видеоуроки для взрослых и детей. Они записаны под редакцией экспертов Роспотребнадзора и ФГБУН «Федеральный информационный центр питания и биотехнологии». «Книга рецептов — готовим вместе» — это современный онлайн-вариант «Книги о вкусной и здоровой пище», с которой так хорошо знакомы наши мамы и бабушки. Её особенность в том, что дополнить сборник рецептов может любой пользователь и тем самым поделиться полезным опытом с миллионами людей.

«Карта питания России» наверняка придётся по вкусу не только любителям здорового образа жизни, но также и тем, кто увлечён географией и этнографией. Здесь рассказывается о том, как и чем питаются во всех 89-ти регионах нашей страны. «4 сезона – тарелка здорового человека» представляет собой уникальную многофункциональную платформу, где каждый человек может подобрать индивидуальную программу питания и задать вопросы экспертам.

Раздел «Детям и родителям» — это комплексный развлекательный и познавательный ресурс, где в игровой форме представителям разных возрастных групп рассказывается о преимуществах здорового питания и правильного образа жизни. Наконец, «Ваши отношения с едой» – это удобный сервис, посвященный профилактике и лечению расстройств пищевого поведения.

Также совместно с «Комсомольской правдой» реализуется проект «Время питаться правильно». В одноименной рубрике на сайте https://www.kp.ru/daily/vremya-pitatsya-pravilno, в еженедельной печатной версии и в эфире радио «КП» на постоянной основе размещается самая актуальная и интересная информация по теме здорового питания: онлайн-конференции, видео-рецепты, мини-программы и многое другое.

На платформе «Здоровье ВКонтакте» при поддержке Роспотребнадзора, ФИЦ Питания, портала здоровое-питание.рф и в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты» запущен проект «Дневник питания». Платформа доступна по ссылке https://vk.com/health, а также во вкладке «Сервисы» в мобильном приложении «VK». С помощью этого сервиса можно следить за питанием в зависимости от того, в чём состоит личная цель: похудеть, нарастить мышечную массу, поддерживать форму и так далее.

Для дистанционного обучения на платформе https://fcrisk.ru/courses/ ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» разработана специальная «Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания для разных групп населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов окружающей среды. Это может быть связано с дефицитом микро- и макронутриентов, климатические условия. Напоминаем, что вся территория Московской области относится к территориям эндемичным по йододефицитным заболеваниям и пониженному содержанию йода в почве и питьевой воде.

Управлением Роспотребнадзора Подмосковья также создано облачное хранилище https://disk.yandex.ru/d/0A0TpxrUGbq67A. Оно содержит медиа-файлы различных форматов, подготовленных в рамках проекта «Здоровое питание».

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​Пассажирам Мострансавто вручили подарки к наступающему Дню защитника Отечества
22 февраля 2024, 16:52

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Мострансавто подарило пассажирам-мужчинам около 1 тыс. брендированных держателей для телефонов накануне Дня защитника Отечества. Подарки раздавали на автовокзалах, автостанциях и в автобусах компании. Акция прошла в нескольких городах Московской области, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Сегодня трудно представить человека, у которого нет мобильного телефона. Мы решили, что наши полезные аксессуары для гаджетов станут универсальным подарком, который каждый сможет использовать в повседневной жизни. Мы дарили подарки и детям, и взрослым. На всех держателях имеется логотип предприятия», – говорится в сообщении.
По данным подмосковного Минтранса, Мострансавто сегодня обслуживает около 1,4 тыс городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. Ежедневно на линии выходят более 4,7 тыс. автобусов.

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#подмосковье
#московская область
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Шахматист Карякин рассказал об угрозах его семье после начала СВО
22 февраля 2024, 16:43

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российский шахматист Сергей Карякин, который поддерживает проведение спецоперации, заявил, что часто сталкивается с различными угрозами в адрес его и семьи.
«Угроз было очень много. В самом начале специальной военной операции – каждый день, то есть тысячи сообщений были в различных мессенджерах. Были прямые угрозы жизни мне и моей семье», — рассказал Карякин в эфире радио «КП».

Он отметил, что это было для него не очень приятно.

Напомним, Карякин родился в Крыму и имел украинское гражданство, которое в 2009 году он сменил на российское.

Ранее Карякин призывал Международную федерацию шахмат (FIDE) назначить наказание польскому гроссмейстеру Яну-Кшиштофу Дуде за то, что тот отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину во время чемпионата мира по быстрым шахматам.

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#мок
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Семимиллионным посетителем выставки «Россия» на ВДНХ стал турист из Волжского
22 февраля 2024, 16:35

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Число посетителей международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ достигло семи миллионов, «юбилейным» гостем стал житель города Волжский Волгоградской области Алексей Максимов, который приехал в Москву с женой и двумя дочками, сообщает пресс-служба выставки.
«Мы ещё только начали осмотр, но уже в восторге: выставка оставляет волшебные впечатления. А дети после посещения части стендов уже решили, что будут жить или в Якутии, или на Колыме — точно ещё пока не определились», — поделился впечатлениями Алексей Максимов.
Максимовы получили в подарок от выставки шестидневный семейный тур «Энергия Ладоги» по интересным историческим местам Ленинградской области.

Директор выставки Наталья Виртуозова отметила, что на текущей неделе фиксируются рекордная посещаемость для будних дней.

«Мы, конечно же, связываем это с растущим интересом к выставке, но также со школьными каникулами, которые во многих школах проходят сейчас. И для нас большая радость, что здесь очень много деток из всех регионов нашей страны», — сказала Виртуозова.
На международной выставке-форуме «Россия» собраны важнейшие достижения страны. Выставка открылась 4 ноября и за время совей работы побила по масштабу и посещаемости всемирные выставки, которые проводятся в Шанхае, Милане и Дубае.

В выставку входит 132 экспозиции, в том числе — представляющие все 89 регионов России, а также крупнейшие компании, госкорпорации и органы власти. Различным отраслям посвящены интерактивные стенды, а компании представляют свои новейшие разработки. Для гостей выставки проводятся различные культурные мероприятия, а также мероприятия в рамках деловой и образовательной программ.

Выставка Россия будет работать до 8 июля 2024 года.

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#выставка
#россия
#вднх
#москва
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Анна Кротова официально возглавила городской округ Лобня
22 февраля 2024, 16:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Анну Кротову избрали главой городского округа Лобня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
«Сегодня в Лобне состоялось заседание Совета депутатов, на котором было принято соответствующее решение. Согласно действующему законодательству, глава муниципалитета избирается из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, по результатам конкурса и возглавляет местную администрацию», – говорится в сообщении.
20 января этого года глава городского округа Лобня Игорь Демешко сложил полномочия по собственному желанию. 22 января временно исполняющим полномочия руководителя муниципалитета была назначена замглавы округа Кротова.

С февраля 2022 года до июля 2023-го Кротова занимала должность зампреда правительства Подмосковья, а до этого работала первым замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона. За свою деятельность получила личную благодарность губернатора и награду «За заслуги перед Московской областью» II степени.

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#анна кротова
#лобня
#депутаты
#подмосковье
#московская область
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В Мытищах на месте заброшенного здания построят центр аварийно-спасательной службы
22 февраля 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Заброшенное здание пожарной части, расположенное в 1-м Рупасовском переулке в Мытищах, передали из федеральной собственности в собственность городского округа, теперь на этом участке построят депо муниципальной аварийно-спасательной службы, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Старая пожарная часть в 30-х годах прошлого века функционировала при Военном институте связи и до последнего времени находилась на балансе Минобороны РФ. Как только муниципалитет вступит в права собственности на здание и участок под ним, ветхую постройку снесут», — отметила глава регионального Минимущества Наталья Адигамова.
В новом депо, которое построят на освободившемся участке, смогут разместить два спецавтомобиля экстренной службы. Это поможет лучше защитить жителей от чрезвычайных ситуаций.

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#мытищи
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#наталья адигамова
#депо
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Исследование: Продажи крепкого алкоголя к 23 Февраля снизились
22 февраля 2024, 15:53

Фото: istockphoto.com/Harry Wedzinga

Специалисты платформы «Такском» сделали вывод о том, что в преддверии 23 Февраля продажи крепкого алкоголя снизились.
Также падение продаж к празднику наблюдается и у таких товаров, как часы и инструменты.

Как передаёт RT, продажи бритвы и пены, галстуков и смартфонов, наоборот, продемонстрировали рост.

В ходе исследования было проанализировано более 56 млрд кассовых чеков.

Ранее опрос «Зарплаты.ру» показал, что в подготовке праздника для коллег-мужчин участвуют 75% сотрудниц. Отмечалось, что из них 82% принимает участие в подготовке добровольно, лишь 18% делают это из-за того, что в коллективе не приветствуется отказ. Вместе с тем, большинство респонденток заявляли, что корпоратив по случаю праздника всё-таки не нужен. Так отметили 73%, в то время как 27% выступили за корпоративное празднование.

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#часы
#опрос
#мужчины
#праздник
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Исследование: Продажи крепкого алкоголя к 23 Февраля снизились
22 февраля 2024, 15:44

Фото: istockphoto.com/Harry Wedzinga

Специалисты платформы «Такском» сделали вывод о том, что в преддверии 23 Февраля продажи крепкого алкоголя снизились.
Также падение продаж к празднику наблюдается и у таких товаров, как часы и инструменты.

Как передаёт RT, продажи бритвы и пены, галстуков и смартфонов, наоборот, продемонстрировали рост.

В ходе исследования было проанализировано более 56 млрд кассовых чеков.

Ранее опрос «Зарплаты.ру» показал, что в подготовке праздника для коллег-мужчин участвуют 75% сотрудниц. Отмечалось, что из них 82% принимает участие в подготовке добровольно, лишь 18% делают это из-за того, что в коллективе не приветствуется отказ.

Читайте также:

Опрос: 75% женщин участвуют в подготовке к поздравлениям коллег к 23 Февраля

Опрос: Почти 70% россиян положительно относятся к алкогольным подаркам

Петербуржцы назвали главные качества настоящего мужчины
#опрос
#подарки
#праздник
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Подмосковные энергетики будут работать в усиленном режиме с 23 по 26 февраля
22 февраля 2024, 15:41

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

На усиленный режим работы переводят своих сотрудников компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» в праздничные дни февраля, с 23 по 26 число вводятся круглосуточные дежурства, подготовлены ремонтные бригады, сообщает пресс0служба министерства энергетики Московской области.
«В компании «Мособлэнерго» круглосуточно дежурят 66 бригад. В режиме повышенной готовности дополнительно привлекаются 303 бригады и 573 единицы спецтехники, в том числе 86 передвижных дизельных электростанций. В компании «Россети Московский регион» дежурят 303 аварийно-ремонтные бригады, в их распоряжении 363 единицы спецтехники», — отмечается в сообщении.
Отмечается также, что в период усиленного режима работы — с 8 утра 23 февраля до 8 утра 26 февраля — компания «Мособлэнерго» отменяет все плановые работы и переключения. Кроме того, в преддверии длинных выходных проводятся внеплановые проверки объектов энергетической инфраструктуры.

Сообщить о нарушениях электроснабжения жители Московской области могут по круглосуточным телефонам компаний: «Россети Московский регион» — 7-800-220-0-220, «Мособлэнерго» — 7 (495) 99-500-99.

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#электричество
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Синоптик Цыганков заявил об аномальных холодах в Сибири
22 февраля 2024, 15:30

Фото: istockphoto.com/Boyloso

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что в некоторых регионах Урала и Сибири ожидаются аномальные холода.
«Чукотка, Якутия, Красноярский край, Новосибирск, Омск и юг Урала — область высокого давления, антициклон. Поэтому там условия простые, практически без осадков, но там очень низкие температуры везде, то есть аномально холодная погода», — отметил в беседе с RT Цыганков.

Он добавил, что на Курилах и Чукотке стоит ожидать снег, метель и порывистый ветер.

А до этого синоптик Александр Ильин заявил, что в Москве в последние февральские дни ожидается солнечная погода.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить дачные теплицы к весне. Как пишет Общественная Служба Новостей, специалисты рекомендуют грамотно наполнить теплицу снегом, убрать и помыть всё, а также провести дезинфекцию теплицы и самой почвы. Кроме этого, стоит сформировать защиту теплицы от солнца и подготовить гряды. Последнее можно сделать, заменив грунт и верхний слой.

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