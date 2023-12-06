Врач Эдингер рекомендовал «питание арктического солдата» зимой

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Специалист по фармакологии и токсикологии, врач Александр Эдигер заявил, что в зимний период времени очень полезна диета «арктического солдата», заключающаяся в употреблении красного мяса, а также сала.
«В плане питания могу посоветовать великолепную модель. У этой «диеты» есть свое название — питание арктического солдата. Первое, что её характеризует — повышенная калорийность. Рекомендуется есть такие продукты, как яйца, сало и красное мясо. Последние два раньше считались откровенно вредными, но сейчас появилось много научных публикаций, доказывающих обратное. При определенных условиях — таких, как суровая зима, например — такая пища может быть очень полезна и даже необходима», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.
Кроме этого, он отметил, что зимой рекомендуются витаминно-минеральные комплексы, содержащие витамины А, К2, Е, D3, С и В. Также нашему организму в зимний период необходимы такие микроэлементы, как Селен, Железо, Цинк, Медь и органический Йод.
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