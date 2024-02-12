Россельхознадзор: Нужны радиологические исследования из-за ситуации в Японии

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В пресс-службе Россельхознадзора заявили, что отчёт Токийской электроэнергетической компании-оператора «Фукусимы-1» об утечке воды из очищающего радиоактивную воду устройства нужны радиологические исследования.
«Служба продолжит мониторинг водных биоресурсов из трансграничных с Японией районов, представляющих угрозу здоровью российского потребителя. Также Россельхознадзором проводится работа по внедрению в работу лабораторий Службы методики измерений объёмной активности трития в объектах окружающей среды, технологических и биологических сред с использованием жидкосцинтилляционных спектрометрических радиометров альфа-, бета-излучения МИ-97-2023», — приводит RT сообщение пресс-службы ведомства.
В то же время стало известно, что в России на основе оперативных данных Росгидромета за 2023 год количество загрязнений рек, озёр и других пресноводных водоёмов выросло. Как пишут argumenti.ru, самыми распространенными загрязняющими веществами стали соединения марганца, цинка, нитритный и аммонийный азот, соединения меди, никеля, общего железа, алюминия.
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Мелисса Тимофеева